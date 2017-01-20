ALMANYA HABERLERİ
20 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Pierre Emerick Aubameyang Borussia Dortmund Bayern Münih transfer
FUTBOL

Pierre Emerick Aubameyang: Bayern Münih'e gitmeyeceğim

Borussia Dortmund'un Gabonlu yıldızı, takımında kalmak istediğini açıkladı

20 Ocak 2017 Cuma, 21:16:04 Güncelleme: 21:17:41

Bild Gazetesi'ne konuşan yıldız oyuncu, "Bayern Münih'e kesinlikle gitmek istemiyorum. Bana ne teklif yaparlarsa yapsınlar 'hayır' diyeceğim. Eğer oraya gidersem Dortmund taraftarları bu duruma çok üzülür." dedi.

Gelen sorular olmasına karşın geleceği hakkında konuşmaktan çekinen Aubameyang, "Borussia Dortmund'u seviyorum ama burada 2 yıl mı kalırım 5 yıl mı veya daha fazlası mı, bilmiyorum. Haziran ayında kulübüme teklif gelir ve Dortmund beni isteyen herhangi bir kulüple anlaşırsa, ancak o zaman buradan gidebilirim ama şu anda ayrılığı düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Borussia Dortmund formasıyla bu sezon muhteşem bir performans gösteren Aubameyang, ligde çıktığı 15 maçta 16 gol attı ve 1 asist yaptı.

(Goal)

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kerim Frei Birmingham City'de
FUTBOL

Beşiktaş'ta ayrılık!
Beşiktaş ve F.Bahçe'ye PFDK şoku!
FUTBOL

Beşiktaş ve F.Bahçe'ye şok!
Cristian David Guanca, Kasımpaşa'da!
FUTBOL

Paşa'ya Tangocu orta saha!
Dünyada devre arasında biten transferler
FUTBOL

Advocaat'ı yıkan haber!