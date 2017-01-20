Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ta kaldı

Beşiktaş'ın uzun süredir yeni sözleşme için görüşmelerde bulunduğu Ricardo Quaresma ile ilgili Portekiz'den haber geldi.
Portekiz'in önde gelen gazetelerinden A Bola, siyah-beyazlıların Ricardo Quaresma ile 3 yıllık bir anlaşmaya vardığını ve opsiyon içermeyen, 2020'ye kadar sürecek olan yeni anlaşmanın kısa süre içinde açıklanacağını kaydetti.
"MAAŞINDA BİR DÜŞÜŞ OLMAYACAK"
Quaresma'nın maaşında bir düşüş istememesi nedeniyle görüşmelerin uzun sürdüğü ve tecrübeli oyuncunun maaşının aynı seviyede devam edeceği kaydedildi.