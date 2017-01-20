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FUTBOL

Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ta kaldı

20 Ocak 2017 Cuma, 22:56:51

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    Beşiktaş'ın uzun süredir yeni sözleşme için görüşmelerde bulunduğu Ricardo Quaresma ile ilgili Portekiz'den haber geldi.

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    Portekiz'in önde gelen gazetelerinden A Bola, siyah-beyazlıların Ricardo Quaresma ile 3 yıllık bir anlaşmaya vardığını ve opsiyon içermeyen, 2020'ye kadar sürecek olan yeni anlaşmanın kısa süre içinde açıklanacağını kaydetti.

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    "MAAŞINDA BİR DÜŞÜŞ OLMAYACAK"
    Quaresma'nın maaşında bir düşüş istememesi nedeniyle görüşmelerin uzun sürdüğü ve tecrübeli oyuncunun maaşının aynı seviyede devam edeceği kaydedildi.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 34 dakika önce
    helal sana rico baskasin
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