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FUTBOL

Beşiktaş'tan Quaresma kararı

21 Ocak 2017 Cumartesi, 00:23:12

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    Sözleşmesi sona erecek olan Q7 ile yeniden masaya oturması gündemde olan Siyah-Beyazlılar’da bazı yöneticiler, aceleci davranılmamasını düşünüyor. Başkan Fikret Orman’a “Erken imza konsantrasyonunu bozabilir. Bizi şampiyon yapsın biz de ona hak ettiğini verelim” önerisini yaptı.

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    Beşiktaş’ın tatlı belası Ricardo Quaresma’nın yeni sözleşmesi için yönetim frene basma kararı aldı...

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    Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Portekizli yıldızla masaya oturması gündemde olan yöneticiler aceleci davranmak istemiyor...

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