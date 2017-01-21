21 Ocak 2017 Cumartesi, 00:23:12 | Güncelleme: 09:35:03
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Sözleşmesi sona erecek olan Q7 ile yeniden masaya oturması gündemde olan Siyah-Beyazlılar’da bazı yöneticiler, aceleci davranılmamasını düşünüyor. Başkan Fikret Orman’a “Erken imza konsantrasyonunu bozabilir. Bizi şampiyon yapsın biz de ona hak ettiğini verelim” önerisini yaptı.
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Beşiktaş’ın tatlı belası Ricardo Quaresma’nın yeni sözleşmesi için yönetim frene basma kararı aldı...
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Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Portekizli yıldızla masaya oturması gündemde olan yöneticiler aceleci davranmak istemiyor...
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Q7’nin yoluna Beşiktaş’ta devam etmek istemesi nedeniyle rahat olan Siyah-Beyazlılar, konu ile ilgili bir zirve gerçekleştirdi.
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Başkan Fikret Orman’a bu konu ile ilgili fikirlerini sunan bazı yöneticiler şu ifadeleri kullandı:
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SON KARAR BAŞKANIN “Ani hareket etmemize gerek yok. Nasılsa Quaresma bizi, biz de onu istiyoruz.
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Şu anda imza atıp konsantrasyonunu bozmaya gerek yok.
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Daha önce de örneklerine rastladığımız gibi imzayı atan tam performans vermiyor.
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Bizi şampiyon yapsın biz de ona sezon sonu hak ettiğini verelim.”
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Başkan Fikret Orman’ın da bu görüşleri önemsediği ve Quaresma konusundaki son kararı önümüzdeki günlerde vereceği öğrenildi.
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Öte yandan bazı yöneticiler başkan Orman’a; Portekizli futbolcunun oyundan çıktıktan sonra gösterdiği tepkilerden rahatsız olduklarını ve bunun takımı etkilemesinden korktuklarını söyledikleri de kaydedildi.