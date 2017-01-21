Galatasaray'da Podolski krizi

21 Ocak 2017 Cumartesi, 01:37:38 | Güncelleme: 05:16:51
1
1|7
Son dönemde adı Çin ve Japon kulüpleriyle anılan Lukas Podolski’nin yönetime G.Saray’da mutlu olduğunu ilettiği öğrenildi. Yönetimin, ‘Ayrılmak istiyor’ açıklamasına rağmen Poldi’nin kalan 1.5 yıllık kontrat şartlarının yerine getirilmesini istediği kaydedildi.
2
2|7
G.Saray’da transferi yılan hikayesine dönen Lukas Podolski’ye Çin ve Japonya’dan gelen teklifler yönetimin iştahını kabarttı.
3
3|7
Devre arası transferlerini finanse etmek için bir oyuncusunu yüksek bonservis bedeliyle satmak isteyen Özbek yönetimi, bu plan dahilinde Alman golcüyü gözden çıkardı.
HABERİN DEVAMI
4
4|7
Poldi’nin yılda kazandığı 3 milyon Euro’luk maliyetinden de kurtulmayı amaçlayan Sarı-Kırmızılı yönetimin bu nedenle ‘mutlu değil, ayrılmak istiyor’ şeklinde açıklama yaptığı öğrenildi.
5
5|7
Ancak idarecilerle yaptığı son görüşmede G.Saray’da mutlu olduğunu dile getiren deneyimli oyuncunun, takımdan ayrılmaya sıcak bakmadığı bildirildi.
6
6|7
Kulübüyle 1.5 yıl daha kontratı olduğunu hatırlatan ve sözleşme şartlarının yerine getirilmesi halinde ayrılabileceğini ifade eden yıldız oyuncunun, Japonya ve Çin’de de devam etmek istemediğini belirttiği bildirildi.
HABERİN DEVAMI
7
7|7
YENİ TRANSFERLER AYRILMASINA BAĞLI Podolski’nin “Gitmek istemiyorum” çıkışının yanı sıra “Alacaklarım ödenmeden ayrılmam” restiyle karşılaşan yönetim ise yaşanan ekonomik sıkıntı nedeniyle ne yapacağını şaşırdı. Golcü oyuncunun gitmemesi durumunda maaş bütçesi açılamayacağı için yeni transfer yapılmasının da oldukça güç olacağı ifade edildi.