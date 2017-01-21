Galatasaray'da Podolski krizi

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Kulübüyle 1.5 yıl daha kontratı olduğunu hatırlatan ve sözleşme şartlarının yerine getirilmesi halinde ayrılabileceğini ifade eden yıldız oyuncunun, Japonya ve Çin’de de devam etmek istemediğini belirttiği bildirildi.