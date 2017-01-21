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FUTBOL

Galatasaray'da Podolski krizi

21 Ocak 2017 Cumartesi, 01:37:38

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    Son dönemde adı Çin ve Japon kulüpleriyle anılan Lukas Podolski’nin yönetime G.Saray’da mutlu olduğunu ilettiği öğrenildi. Yönetimin, ‘Ayrılmak istiyor’ açıklamasına rağmen Poldi’nin kalan 1.5 yıllık kontrat şartlarının yerine getirilmesini istediği kaydedildi.

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    G.Saray’da transferi yılan hikayesine dönen Lukas Podolski’ye Çin ve Japonya’dan gelen teklifler yönetimin iştahını kabarttı.

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    Devre arası transferlerini finanse etmek için bir oyuncusunu yüksek bonservis bedeliyle satmak isteyen Özbek yönetimi, bu plan dahilinde Alman golcüyü gözden çıkardı.

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