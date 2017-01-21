Osmanlıspor, Spor Toto Süper Ligin 18. haftasında yarın sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Çıkışa geçmek isteyen Osmanlıspor, mutlak galibiyet arıyor. Peki Osmanlıspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

OSMANLISPOR - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Osmanlı Stadında saat 13.30da başlayacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek. Maç beIN Sports (eski adıyla Lig TV) kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Devre arası tatilinin ardından son iki resmi maçını kaybeden Osmanlıspor, Antalyaspor karşılaşmasıyla çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Ligde 7 maçlık yenilmezlik serisi Beşiktaş karşısında sona eren başkent temsilcisi, 26 puanla 6. sırada bulunuyor.

Teknik direktör Rıza Çalımbay ile farklı bir kimliğe bürünen ve son 9 maçının 7sini kazanan Antalyaspor ise 25 puanla 7. sırada yer alıyor.

Osmanlısporda ligin 17 haftalık ilk yarısında 90ar dakika görev yapan savunma oyuncusu Numan Çürüksu, kart cezalısı olduğu için bu maçta forma giyemeyecek.

Numanın dışında Senegal Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupasında bulunan Ndiaye, tedavilerine devam edilen Engin Bekdemir ve Tugay Kacar da Antalyaspora karşı sahadaki yerini alamayacak. Beşiktaş maçında ayağına darbe alan Muhammed Bayırın durumu ise belirsizliğini koruyor.

PİNTO'NUN SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Portekizli sol bek Tiago Pinto ile yeni sözleşme imzalandı.

Pintonun, 31 Mayıs 2018de sona erecek sözleşmesi iki sezon daha uzatıldı.

Osmanlısporun 2020ye kadar sözleşme imzaladığı 28 yaşındaki oyuncu, 2015-16 sezonu başında ülkesinin Rio Ave takımından başkent ekibine gelmişti.

Pinto, mor-sarılı takımla Süper Ligde çıktığı 38 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.