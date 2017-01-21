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Mario Balotelli'den ırkçılık tepkisi!

Nice forması giyen Gana asıllı İtalyan Mario Balotelli, 1-1 biten Bastia maçında rakip taraftarların kendisine yönelik yaptığı ırkçı hareketlere tepki gösterdi

21 Ocak 2017 Cumartesi, 19:29:21 Güncelleme: 19:34:13

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden açıklamada bulunan 26 yaşındaki futbolcu, paylaştığı siyah fotoğrafla birlikte, "Fransız halkına bir sorum var. Bastia taraftarlarının maç boyunca maymun sesi çıkarması, 'uh uh' demesi ve disiplin komisyonlarının bir şey yapmaması normal mi? Yani ırkçılık Fransa'da legal mi? Ya da sadece Bastia'da? Futbol inanılmaz bir spor. Bastia taraftarı gibi insanlar bunu korkunç yapıyor" ifadelerini kullandı.

Sezon başında Nice ile bir yıllık sözleşme imzalayan Balotelli, tüm kulvarlarda çıktığı 15 maçta 10 gol kaydetti.

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