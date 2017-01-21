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Liverpool - Swansea City
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Liverpool: 2 - Swansea City: 3

Premier Lig'de 22. haftanın açılış maçında Swansea City'e 3-2 yenilen Liverpool, bu sezon sahasında ilk kez kaybetti

21 Ocak 2017 Cumartesi, 19:36:33 Güncelleme: 19:52:14

Alman teknik adam Jürgen Klopp ile 27 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Liverpool, küme düşme hattından uzaklaşmak için mücadele eden ve ocak ayı başında teknik direktörlüğe Paul Clement'i getiren Swansea City ile girdiği gol düellosundan mağlubiyetle ayrıldı.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 48 ve 52. dakikalarında Fernando Llorente ile 2-0 üstünlük yakalayan konuk ekibe, 55 ve 69. dakikalarda Breziyalı Roberto Firmino ile yanıt vererek, yeniden maça ortak olan Liverpool, 74. dakikada İzlandalı Gylfi Sigurdsson'un golüne engel olamadı ve rakibine 3-2 yenildi.

Swansea City ağlarına gönderdiği iki golle bu sezon 50 gol barajını aşan ilk takım olan Liverpool, Anfiled Road Stadı'ndan ilk kez puansız ayrıldı. Sahasında en son geçen yıl ocak ayında Manchester United'a 1-0 yenilen Liverpool'un ligdeki 17 maçlık yenilmezlik serisi Swansea City karşısında son buldu.

Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can'ın 70 dakika sahada kaldığı mücadelede ev sahibi ekip, 2015 yılının kasım ayından bu yana ilk kez bir lig maçının ilk yarısını rakip kaleye isabetli şut atamadan tamamladı.

Ligde oynadığı son üç maçta 7 puan kaybeden Liverpool, 45 puanda kalırken, tarihinde rakibini deplasmanda ilk kez mağlup eden Swansea City ise puanını 18'e yükseltti.

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