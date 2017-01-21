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Giresunspor - Altınordu
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Giresunspor: 1 - Altınordu: 0

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Giresunspor, sahasında Altınordu'yu 1-0 yendi

21 Ocak 2017 Cumartesi, 20:43:39 Güncelleme: 20:51:45

GİRESUNSPOR: 1 - ALTINORDU: 0

STAT: Giresun Atatürk
HAKEMLER: Emre Malok, Ömer Tevfik Özkoç, Murat Temel

GİRESUNSPOR: Eser Altın, Dimitriadis, Volkan Okumak (Dk. 78 Johns), Abwo (Dk. 67 Dilaver Güçlü), Berkan Yıldırım, Recep Aydın, Özgür Can Özcan, Dodo (Dk. 67 Isaac), Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut
ALTINORDU: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Yusuf Acer, Sinan Osmanoğlu, Serkan Göksu (Dk. 78 Enis Durak), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 85 Seydi Kayasoy), Arif Morkaya, Abdulkadir Parmak, Barış Alıcı (Dk. 57 Fatih Aktay), Oğulcan Ülgün, Yusuf Abdioğlu

GOL: Dk. 82 Özgür Can Özcan (Giresunspor)
KIRMIZI KART: Dk. 90+4 Arif Morkaya (Altınordu)
SARI KARTLAR: Dk. 29 Dimitriadis, Dk. 90+4 Dilaver Güçlü (Giresunspor) Dk. 71 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 72 Oğulcan Ülgün (Altınordu)

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