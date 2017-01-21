Giresunspor: 1 - Altınordu: 0

GİRESUNSPOR: 1 - ALTINORDU: 0
STAT: Giresun Atatürk
HAKEMLER: Emre Malok, Ömer Tevfik Özkoç, Murat Temel
GİRESUNSPOR: Eser Altın, Dimitriadis, Volkan Okumak (Dk. 78 Johns), Abwo (Dk. 67 Dilaver Güçlü), Berkan Yıldırım, Recep Aydın, Özgür Can Özcan, Dodo (Dk. 67 Isaac), Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut
ALTINORDU: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Yusuf Acer, Sinan Osmanoğlu, Serkan Göksu (Dk. 78 Enis Durak), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 85 Seydi Kayasoy), Arif Morkaya, Abdulkadir Parmak, Barış Alıcı (Dk. 57 Fatih Aktay), Oğulcan Ülgün, Yusuf Abdioğlu
GOL: Dk. 82 Özgür Can Özcan (Giresunspor)
KIRMIZI KART: Dk. 90+4 Arif Morkaya (Altınordu)
SARI KARTLAR: Dk. 29 Dimitriadis, Dk. 90+4 Dilaver Güçlü (Giresunspor) Dk. 71 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 72 Oğulcan Ülgün (Altınordu)