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FUTBOL

"Cüneyt Çakır amip gibi..."

21 Ocak 2017 Cumartesi, 21:38:57

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    Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu, Karabük maçı sonrası hakem Cüneyt Çakır için çok sert ifadeler kullanırken, Podolski ve Chedjou'nun takımdaki geleceğini değerlendirdi.

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    İşte Nazifoğlu'nun sözleri...

    "Karabükspor ligin zor ekiplerinden biri. Zor bir maç olacağını biliyorduk...

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    İki tarafın da eksikleri vardı. İyi bir mücadele oldu. Onlar şanslarını değerlendirdiler...

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