FUTBOL
"Cüneyt Çakır amip gibi..."
21 Ocak 2017 Cumartesi, 21:38:57 | Güncelleme: 21:52:48
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Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu, Karabük maçı sonrası hakem Cüneyt Çakır için çok sert ifadeler kullanırken, Podolski ve Chedjou'nun takımdaki geleceğini değerlendirdi.
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İşte Nazifoğlu'nun sözleri...
"Karabükspor ligin zor ekiplerinden biri. Zor bir maç olacağını biliyorduk...
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İki tarafın da eksikleri vardı. İyi bir mücadele oldu. Onlar şanslarını değerlendirdiler...
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Son golde bireysel hatamızdan gol bulup galip geldiler. Tebrik ediyoruz...
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"CÜNEYT ÇAKIR'A ARTIK KİMSE GÜVENMİYOR"
Cüneyt Çakır'a artık hiçbir takım yöneticileri ve futbolcuları güvenmiyor. Artık onun hakemlik yapma olanağı kalmamıştır...
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Görmediği, inanmadığı bir pozisyonda aleyhimize penaltıyı verdi...
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Tribün tepkilerinden sonra o penaltıyı vermesi sürpriz olmadı. Tribündeki herkes vereceğini biliyordu...
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Bir devin çöküşü, amip gibi kendini yiyip bitiriyor...
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Karabük'te 8 bin kişinin baskısını bile kaldıramayan, uluslararası bir hakem Cüneyt Çakır...
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PODOLSKI KONUSU...
100 kere söyledim, bu 101 olsun. Podolski'yi yollamak istemiyoruz ama o burada mutsuz olduğunu, eşi ve çocuklarının endişeli olduğunu söylüyor...
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Gitmesin diye 'mobbing' yapıyoruz. Ama basında göndermek istediğimiz konuşuluyor...
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"Transferle ilgili çalışıyoruz. Futbolcuların Türkiye'ye gelmek ile ilgili sorunları var, onlarla uğraşıyoruz...
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CHEDJOU'NUN DURUMU...
Chedjou'nun durumu bu hafta belli olur, yönetim kurulunda konuşacağız..."