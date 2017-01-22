21 Ocak 2017 Cumartesi, 22:18:23 | Güncelleme: 22 Ocak 2017 Pazar, 06:51:03
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HABERTÜRK SPOR | ÖZEL HABER / Kartal YİĞİT
Transfer döneminin en flaş ismi kuşkusuz Mehmet Ekici...
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Israrlı bir şekilde Fenerbahçe’ye gitmek istemesi üzerine Trabzonspor yönetiminin kadro dışı bıraktığı 27 yaşındaki orta saha bir süredir, Bordo-Mavili kulübe ait ayrı bir tesiste antrenör eşliğinde çalışmalarına devam ediyor.
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Ekici’nin geleceği belirsizliğini korurken, geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili önemli bir gelişmenin yaşandığı ortaya çıktı...
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Transferin ilk gününden itibaren ikinci planda kalmayı tercih eden Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yıldız orta sahayı telefonla aradığı ifade edildi.
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‘ORTADA FAZLALIK VAR AMA...’ Ekici’nin takımdan ayrı yalnız başına çalışmasından rahatsız olan deneyimli hocanın, “Senin gibi bir oyuncuya boşta durmak yakışmaz...
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Sen yetenekli bir oyuncusun. Seni sezon sonu alalım, daha yararlı olursun diye düşündük. Yoksa seni istemememden değil...
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Ortada oyuncu fazlalığı var. Ben senin boşta kalmanı istemem. Şimdi gel, kapım sana açık. Çalışıp girersin takıma...
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Sezon sonu senin için çok daha farklı olur. Gelmeni isterim” dediği belirtildi.
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‘Kadro dışı bıraktırma’ olayı nedeniyle Beşiktaş’a karşı ‘tavırlı olan’ Ekici’nin biraz olsun yumuşadığı ve “Teşekkür ederim hocam. Bu söylediklerinizi düşüneceğim” yanıtını verdiği ifade edildi.
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BİR TELEFON DA BABA EKİCİ’YE Şenol Güneş, Ekici’yi ikna etmeye çalışırken, Beşiktaş yönetimi de boş durmuyor...
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Siyah-Beyazlı kulüp adına Trabzon’la görüşmeleri yürüten yönetici Şafak Mahmut Yazıcıoğlu’nun Bordo-Mavililer’le son gelişmeleri değerlendirdiği öğrenilirken, bir başka yönetici Ekici’nin aynı zamanda menajeri de olan babasını aradı.
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Bu transferi bir an evvel bitirmek isteyen Siyah-Beyazlılar, “Mehmet’i istiyoruz. Boşta kalmasın. Bu forma altında çok daha iyi yerlere gelir” diyerek ikna çalışmalarına başladı.
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Beşiktaş’a gelme durumu yavaş yavaş oluşan Ekici’nin nasıl bir karar vereceği merak ediliyor...
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FENERBAHÇE'DEN EKİCİ ZAMMI Bu arada Aatif artı 500 bin Euro karşılığında Mehmet Ekici’yi renklerine katmak için uğraşan F.Bahçe, yeni bir teklife Trabzonspor’un kapısını çaldı.
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Teknik direktör Dick Advocaat’ın çok istediği 27 yaşındaki orta sahanın bonservisine 750 bin Euro zam yaptı.
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Sarı-Lacivertliler’in 2 milyon 750 bin Euro ödemeye hazır olduğu öğrenilirken, Trabzonspor’un bu teklife nasıl bir yanıt vereceği merak ediliyor.