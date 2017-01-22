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FUTBOL

Şenol Güneş'ten Mehmet Ekici'ye telefon!

21 Ocak 2017 Cumartesi, 22:18:23

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    HABERTÜRK SPOR | ÖZEL HABER / Kartal YİĞİT

    Transfer döneminin en flaş ismi kuşkusuz Mehmet Ekici...

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    Israrlı bir şekilde Fenerbahçe’ye gitmek istemesi üzerine Trabzonspor yönetiminin kadro dışı bıraktığı 27 yaşındaki orta saha bir süredir, Bordo-Mavili kulübe ait ayrı bir tesiste antrenör eşliğinde çalışmalarına devam ediyor.

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    Ekici’nin geleceği belirsizliğini korurken, geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili önemli bir gelişmenin yaşandığı ortaya çıktı...

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