Fenerbahçe - Medipol Başakşehir | CANLI YAYIN

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FENERBAHÇE - MEDIPOL BAŞAKŞEHİR



STAT: Ülker

SAAT: 19.00

HAKEM: Bülent Yıldırım

YAYIN: BeIN SPORTS 1



FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Ozan, Josef, Salih, Lens, Alper, Fernandao

Süper Lig'de 17 haftada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 32 puan toplayan Fenerbahçe, 39 puanla zirvede yer alan Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.

Fenerbahçe, sezonun ilk haftasında deplasmanda 1-0 yenildiği rakibini sahasında mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Kanarya, alacağı galibiyetle hem Süper Lig'in tek namağlup takımı olan rakibine ilk yenilgisini tattırmak hem de 7 olan puan farkını 4'e indirmek istiyor.



KJAER DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de sakatlığı geçen savunma oyuncusu Simon Kjaer, Medipol Başakşehir'e karşı sahadaki yerini aldı. Sağ bacak üst ön adalesinde ağrı nedeniyle ligdeki Adanaspor ve kupadaki Gençlerbirliği mücadelelerinde forma giyemeyen Danimarkalı stoper, bu maçta forma giyiyor.



FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe'de 4 futbolcu sakatlığı ve kart cezası nedeniyle Medipol Başakşehir karşılaşmasında görev yapamıyor. Adanaspor maçında sol bacak üst arka adalesinde kısmi yırtık bulunan Mehmet Topal, bu önemli maçta takımını yalnız bırakıyor. Denizlispor ile yapılan özel maçta arka adalesinden sakatlanan Volkan Şen de mücadelede yer alamıyor.



Ülkesi Senegal ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Moussa Sow'un yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören İsmail Köybaşı da Medipol Başakşehir'e karşı forma giyemiyor.



HASAN ALİ KALDIRIM CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı öncesi tek futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Hasan Ali Kaldırım, mücadelede kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve Kayserispor maçında olmayacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU



BAŞAKŞEHİR, KADIKÖY'DE İLK PEŞİNDE

Ligde 15 haftadır liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir ise Kadıköy'de kazanarak hem ilk galibiyetini almak hem de zirvedeki yerini korumak istiyor. Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir, Süper Lig'de Fenerbahçe ile Kadıköy'de yaptığı 8 maçta da galip gelemedi.



Evinde yaptığı maçlarda rakibine büyük üstünlük kuran turuncu-lacivertli ekip, deplasmanda ise 3 puana ulaşamadı. Taraflar arasında Kadıköy'deki ilk maç berabere bitti, son 7 müsabakayı ise Fenerbahçe kazandı. Ülker Stadı'nda Fenerbahçe 16, Medipol Başakşehir 5 gol attı.



2 EKSİK VAR

Abdullah Avcı'nın ekibinde bu maç öncesinde 2 eksik bulunuyor. Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen İrfan Can Kahveci kart cezası, Hakan Özmert ise sakatlığı nedeniyle zorlu deplasmanda takımdaki yerlerini alamıyor.



EMRE BELÖZOĞLU'NUN 300. LİG MAÇI

Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, Fenerbahçe ile yapacakları mücadelede forma giymesi halinde Süper Lig kariyerindeki 300. maçına çıkacak.



Türk futbolunun önemli isimlerinden 36 yaşındaki Emre, profesyonel kariyerinde Süper Lig'de, Galatasaray'da 102, Fenerbahçe'de 159 ve Medipol Başakşehir'de 38 olmak üzere 299 maçta görev yaptı. Emre, sarı-lacivertli takım karşısında forma giymesi durumunda 3. kez "dalya" diyecek.



3 İSİM CEZA SINIRINDA

Lider Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe karşılaşması öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan Emre Belözoğlu, Mossoro ve Bekir İrtegün, maçta kart görmeleri halinde, Bursaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.



18. RANDEVU

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 18. kez karşılaşıyor. İki takım arasında geride kalan 17 maçta Fenerbahçe 8, Medipol Başakşehir 7 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 23 golüne, lacivert-turunculular 21 golle yanıt verdi.