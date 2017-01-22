FUTBOL
İlhan Cavcav'ın unutulmaz fotoğrafları!..
22 Ocak 2017 Pazar, 13:07:22 | Güncelleme: 13:47:54
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1982'de düzenlediği basın toplantısında...
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7 Mayıs 2004'te katıldıkları bir toplantıda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile...
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3 Ocak 2009'da eşi Nazan Cavcav ile birlikte Hacettepe Kulübü'nün antrenmanını izliyor...
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19 Mart 2013'te dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından kabul ediliyor.
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27 Aralık 2004'te Gençlerbirliği ile sözleşme imzalayan Teknik Direktör Ziya Doğan ile birlikte...
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30 Haziran 2012'de düzenlenen AK Parti 4. Olağan İl Kongresi'nde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a forma hediye ediyor...
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Gençlerbirliği ile Ankaragücü derbisini tribünden izlerken keyfi bir hayli yerinde...
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28 Şubat 2006'da katıldığı bir davette bovling oynuyor.
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5 Nisan 2003'te Malatyaspor Kulüp Başkanı Hikmet Tanrıverdi ile seyircileri selamlıyor.
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31 Ocak 2015'te spor yapıyor.
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15 Ağustos 1990'da Arjantinli Oriolo ve Norenberg ile sözleşme imzalıyor.
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28 Haziran 2003'te Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba ile katıldıkları bir davette...
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29 Kasım 2003'te Sporting Lizbon galibiyeti sonrası uçakta futbolcularla kutlama yapıyor.
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6 Ağustos 1989'da yeni sezon açılışında konuşma yapıyor.
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18 Ocak 2017'de yeni transfer Bady'e hastanede imza attırıyor.
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24 Mayıs 2008'de Avustralyalı futbolcu Bruce Djite ile anlaşma imzalıyor.
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1 Ocak 2002'de Bursa'da yeni yılı kutluyor.
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Teknik Direktör Ersun Yanal ile 18 Mayıs 2002'de 3 yıllık sözleşme imzalıyor.
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10 Temmuz 1990'da dönemin Başbakanı Yıldırım Akbulut'u ziyaret ediyor.