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FUTBOL

İlhan Cavcav'ın unutulmaz fotoğrafları!..

22 Ocak 2017 Pazar, 13:07:22

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    1982'de düzenlediği basın toplantısında...

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    7 Mayıs 2004'te katıldıkları bir toplantıda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile...

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    3 Ocak 2009'da eşi Nazan Cavcav ile birlikte Hacettepe Kulübü'nün antrenmanını izliyor...

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