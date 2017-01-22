Spor camiasından İlhan Cavcav için başsağlığı mesajları...

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FATİH TERİM: "İlhan ağabey, hepimizin çok sevdiği, saydığı bir ağabeymizdi. Bir kulübü uzun yıllar ayakta tutabilmek çok kolay bir şey değil. İlhan Cavcav kötü günlerde arayan birisiydi. İlhan ağabeyi ben de çok arayacağım, Türk futbolu da çok arayacak."