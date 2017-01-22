Spor camiasından İlhan Cavcav için başsağlığı mesajları...
22 Ocak 2017 Pazar, 13:32:35 | Güncelleme: 14:34:32
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GENÇLERBİRLİĞİ KULÜBÜ: Bugün çok kara, Burası Ankara...
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TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU: "Türk futbolunun duayen isimlerinden Kulüpler Birliği Onursal Başkanı ve Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 1978 yılından beri Gençlerbirliği Başkanlığını yürüten Cavcav, 2000-2002, 2004-2005 ve 2013-2014 yıllarında Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinde bulunmuştu. Merhum İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet; ailesi, Gençlerbirliği camiası ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz."
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TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU: "Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Sayın İlhan Cavcav'ın, geçirdiği beyin kanaması sonucunda vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhum İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet, ailesi ve Gençlerbirliği Kulübü olmak üzere, Türk sporuna başsağlığı dileriz."
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MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ: "Türk futbol hayatında büyük ve derin izleri bulunan, ömrü mücadeleyle geçmiş olan Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Sayın İlhan Cavcav'ın vefatından büyük bir üzüntü duydum. Aynı zamanda saygın ve ülkesine gönülden bağlı bir işadamı unvanı taşıyan merhum Cavcav'ın hizmetleri unutulmayacak, geride bıraktığı eser ve çalışmaları her zaman hayır ve şükranla yad edilecektir. Ebediyete irtihal eden Sayın İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet diliyor, kederli ailesine, sevenlerine ve Gençlerbirliği Spor Kulübü camiasına sabır ve başsağlığı temennilerimi bildiriyorum."
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KULÜPLER BİRLİĞİ VAKFI: "Gençlerbirliği Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfının Onursal Başkanı İlhan Cavcav'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türk futboluna uzun zamandır büyük hizmetler veren, vakfımızın kurucu başkanlarından İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet, ailesine sevenlerine ve Türk futboluna başsağlığı diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun."
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GENÇLİK VE SPOR BAKANI AKİF ÇAĞATAY KILIÇ: "Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet diliyorum. Gençlerbirliği Ailesi ve tüm Spor camiamızın başı sağolsun."
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BEŞİKTAŞ KULÜBÜ: "Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, Türk sporunun önemli bir figürü olmasının yanı sıra, duayen bir spor adamı olarak da tarihe adını yazdırmıştır. Son dönemlerde yaşadığı sağlık sorunlarına karşın, spora hizmete devam etmekten çekinmeyen Cavcav, Gençlerbirliği'ne de hayatını adayarak saygıyı hak etmiştir. Merhum İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Gençlerbirliği camiasına başsağlığı dileriz. Saygılarımızla..."
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FENERBAHÇE KULÜBÜ: "Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Sayın İlhan Cavcav'ın, geçirdiği beyin kanaması sonucunda vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Sayın İlhan Cavcav’a Allah’tan rahmet, başta Cavcav Ailesi ve Gençlerbirliği Spor Kulübü olmak üzere merhumun tüm yakınları ve Türk Sporu'na baş sağlığı dileriz."
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GALATASARAY KULÜBÜ: "İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet, acılı ailesine, Gençlerbirliği Camiası'na ve Türk sporuna başsağlığı diliyoruz."
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TRABZONSPOR KULÜBÜ: "Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav’ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türk futboluna gerek futbolcu gerek yönetici olarak uzun yıllar hizmet eden; 1981’de ikinci kez Gençlerbirliği’nin başına geçtiğinden beri kulübün kurumsal ve sportif gelişimine ömrünü adayan değerli futbol insanı İlhan Cavcav’ı Türk spor kamuoyu asla unutmayacaktır. Sayın İlhan Cavcav’a Allah’tan rahmet, başta Gençlerbirliği Spor Kulübü olmak üzere, ailesi, sevenleri ve spor camiamıza başsağlığı diliyoruz."
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BURSASPOR KULÜBÜ: "İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine, Gençlerbirliği Kulübü camiasına sabır ve başsağlığı dileriz."
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ÇAYKUR RİZESPOR KULÜBÜ: "Türk Futbolunun duayeni, dost ve kardeş kulübümüz Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatından dolayı derin üzüntü içerisindeyiz. Başta futbol ailesi olmak üzere; Gençlerbirliği Camiasının ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun."
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GAZİANTEPSPOR KULÜBÜ: "Türk futbolunun duayen isimlerinden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Sayın İlhan Cavcav'ın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi, Gençlerbirliği Kulübü ve futbol camiasına başsağlığı dileriz."
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GALATASARAY BAŞKANI DURSUN ÖZBEK: "İlhan Cavcav'ın yokluğunu hissedeceğiz. İki hafta önce kendisini ziyaret ettim, kötü hissediyordu."
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FATİH TERİM: "İlhan ağabey, hepimizin çok sevdiği, saydığı bir ağabeymizdi. Bir kulübü uzun yıllar ayakta tutabilmek çok kolay bir şey değil. İlhan Cavcav kötü günlerde arayan birisiydi. İlhan ağabeyi ben de çok arayacağım, Türk futbolu da çok arayacak."
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ÜMİT ÖZAT: "9 yaşından beri tanıyorum. 32 yıllık bir beraberliğimiz vardı. Yakınlarının yanına gidip acılarını paylaşmaktan başka yapacağımız bir şey yok. Onun hakkı kolay kolay ödenmez. İnşallah ondan bayrağı devralacak kişi Gençlerbirliği'ni daha iyi yerlere getirecektir. Toprağı bol olsun, perişan bir vaziyetteyiz."
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RIZA ÇALIMBAY: "Daha 3-4 gün önce İlhan Cavcav ile konuştum. Hasta yatağında bile transfer düşünen, futbolla iç içe birisiydi."
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İBRAHİM ÜZÜLMEZ: "Emeğin hakkin ödenmez mekanin cennet olsun güzel insan büyük BAŞKAN..."
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HAKAN KUTLU: "Gençlerbirliği'nin Büyük Başkanı İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet, futbol ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim."
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ARDA TURAN: "Futbolumuzun efsane isimlerinden İlhan Cavcav başkan, mekanın cennet olsun. Ailesinin ve Türk futbolunun başı sağolsun."
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BURAK YILMAZ: "Büyük Başkan İlhan Cavcav, Başımız Sağolsun..."
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SELÇUK ŞAHİN: "Gençlerbirliği camiası liderini, babasını, başkanını kaybetti bugün. Türk futboluna damga vurmuş, bir kulüp için hayatını adamış bir insandı İlhan Cavcav... Hayatının son döneminde, hasta haliyle bile maçlarımıza gelen, bizim yanımızda olan büyük başkan, mekanın cennet olsun. Seni unutmayacağız..."
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ORHAN ŞAM: "Dünden beri zaten özellikle benim kafam çok yerinde değildi. Herkes için çok değerli ama benim için çok değerliydi İlhan Cavcav."
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GÖKHAN GÖNÜL: "Bende büyük emekleri olan, Türk futbolunun duayeni değerli abim, başkanıma Allah'tan rahmet dilerim. Mekanın cennet olsun."
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NECATİ ATEŞ: "Büyük başkan İlhan Cavcav'o kaybettik. Ailesinin, Türk futbolunun ve Gençlerbirliği camiasının başı sağolsun."