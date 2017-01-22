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FUTBOL

Spor camiasından İlhan Cavcav için başsağlığı mesajları...

22 Ocak 2017 Pazar, 13:32:35

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    GENÇLERBİRLİĞİ KULÜBÜ: Bugün çok kara, Burası Ankara...

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    TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU: "Türk futbolunun duayen isimlerinden Kulüpler Birliği Onursal Başkanı ve Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 1978 yılından beri Gençlerbirliği Başkanlığını yürüten Cavcav, 2000-2002, 2004-2005 ve 2013-2014 yıllarında Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinde bulunmuştu. Merhum İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet; ailesi, Gençlerbirliği camiası ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz."

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    TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU: "Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Sayın İlhan Cavcav'ın, geçirdiği beyin kanaması sonucunda vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhum İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet, ailesi ve Gençlerbirliği Kulübü olmak üzere, Türk sporuna başsağlığı dileriz."

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