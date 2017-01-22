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Arsenal 90+8'de kazandı!

Premier League'de Arsenal, Burnley'yi konuk etti. 10 kişi kalan Arsenal'e üç puanı getiren gol 90+8'deki penaltıyla geldi...

22 Ocak 2017 Pazar, 19:38:09 Güncelleme: 19:39:18

Premier Lig'de 22. hafta karşılaşmalarında Arsenal, Burnley'yi 2-1 yendi.

59. dakikada Arsenal Mesut Özil'in asistinde Mustafi'nin attığı golle 1-0 öne geçti. 

65. dakikada Granit Xhaka, Defour'a yaptığı sert müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 

90+2'de Burnley, Grey'nin penaltı golüyle skoru eşitledi. Her şey bitti derken, Arsenal de 90+8'de penaltı kazandı. Alexis Sanchez, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve gecenin sonucunu ilan etti: 2-1.

Arsenal bu galibiyetle puanını 47'ye yükseltirken, Burnley ise 26 puanda kaldı.

PREMIER LEAGUE PUAN DURUMU

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