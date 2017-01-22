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Emre Belözoğlu
FUTBOL

Emre'ye sevgi gösterisi

Kadıköy'de Fenerbahçe-Başakşehir maçı öncesi Emre Belözoğlu lehine tezahüratlar yapıldı

22 Ocak 2017 Pazar, 20:14:12 Güncelleme: 20:15:28

Fenerbahçeli taraftarlar, Medipol Başakşehir'de forma giyen eski oyuncuları Emre Belözoğlu'na sevgi gösterilerinde bulundu. Sarı-lacivertli taraftarlar, maç öncesinde ısınmak için sahaya çıkan Emre lehine tezahürat yaptı.

EMRE'NİN 300. LİG MAÇI
Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, Fenerbahçe karşılaşmasıyla Süper Lig kariyerindeki 300. maça çıktı. Türk futbolunun önemli isimlerinden 36 yaşındaki Emre, daha önce Galatasaray ile 102, Fenerbahçe ile 159 ve Medipol Başakşehir ile de 38 lig maçında görev almıştı.

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