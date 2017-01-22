Emre'ye sevgi gösterisi

Fenerbahçeli taraftarlar, Medipol Başakşehir'de forma giyen eski oyuncuları Emre Belözoğlu'na sevgi gösterilerinde bulundu. Sarı-lacivertli taraftarlar, maç öncesinde ısınmak için sahaya çıkan Emre lehine tezahürat yaptı.

EMRE'NİN 300. LİG MAÇI

Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, Fenerbahçe karşılaşmasıyla Süper Lig kariyerindeki 300. maça çıktı. Türk futbolunun önemli isimlerinden 36 yaşındaki Emre, daha önce Galatasaray ile 102, Fenerbahçe ile 159 ve Medipol Başakşehir ile de 38 lig maçında görev almıştı.