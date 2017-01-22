Volkan Demirel'den Başakşehir maçı yorumu

Fenerbahçe kaptanı ve kalecisi Volkan Demirel maçın ardından şunları söyledi:

"Geçen hafta, ilk yarı için 'Böyle gidersek kazanamayız' demişti. İkinci yarı istediğimiz pozisyonları bulup golü atamadık. Geçen haftada kaldı o maç. Bu hafta 'Tamam ya da devam' maçına çıktık. Bugün yendik. Maça çıkarken konuştuk. İlk 35-40 dakikaya kadar baskıyla oynadık, golü bulduk. İlk yarının son 5 dakikası pozisyonlar verdik. İkinci yarı daha kontrollü oynadık. İstanbul Büyükşehir'in neler yapabileceğini biliyoruz. İkinci yarı yakaladıklarımızı atsak, lig liderine karşı çok farklı bir skor yakalayabilirdik. Güzel bir galibiyet. Biz iyi oynadık ama taraftar olmadan bir şey yapamıyoruz. Bugün stada gelenler bizi desteklediler. Gelecek maçta en az bu kadar taraftarın gelmesi lazım. Onların yanımızda olmasını istiyoruz. Onları kırıyoruz, üzüyoruz belki ama burada artık her şeyi kenara bırakıp Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele etmemiz gerekiyor. Onlar olmasa bugün puan kaybedebilirdik. İstanbul Büyükşehir'i de tebrik ediyorum. İyi oynadılar."

PUAN KAYIPLARI NEDEN OLUYOR?

"Birçok nedene bağlayabilirim. Kaybettiğimiz maçlar genelde ligin alt sıralarındakiler. O maçlara fazla ilgi göstermiyor taraftar. Tabii ki yaptığımız hatalar vardır ama taraftar olunca biz Kadıköy'de maç kaybetmeyiz. Ben 15 yıldır buradayım. Böyle oluyor hep. Ben olmazsam başkası oynar, Moussa yok ama yerine başkası oynuyor. Fakat, taraftarın yerine koyabileceğimiz kimse yok."