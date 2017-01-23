Josef de Souza: Bu maç bir örnek olmalı

Fenerbahçe’de orta sahanın deneyimli ismi Josef de Souza, karşılaşmanın ardından önemli bir ayrıntıya dikkat çekti. Zorluk derecesi maçları kazanırken sorun yaşamadıklarının belirten Brezilyalı yıldız, kolay rakipler karşısında sıkıntı yaşadıklarını belirtip, “Tüm takımı performanslarından ve galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Taraftarlarımızı da tebrik ediyorum. Onlara her zaman ihtiyacımız var. Bu maçın zorluğunun farkındaydık ama beklentilere karşılık verdik. Lig sıralamasında üst sıradaki takımlara karşı sorun yaşamıyoruz, iyi sonuçlar alıyoruz ama aşağı sıradakilere karşı bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Bu maç bir örnek olmalı, herkesin kendini nasıl adadığına bakmalı ve böyle devam etmeliyiz” dedi.



‘MEHMET TOPAL BANA GÜVEN VERİYOR’

Mehmet Topal’ın yokluğunda üzerine daha çok yük bindiğini hissettiğini belirten Josef de Souza, “Mehmet Topal’la beraber oynadığımız zaman defansif anlamda takım halinde kendimizi güvende hissediyoruz. Savunma anlamında iyi işler yapıyor ve bana güven veriyor. O oynamadığında üzerime daha çok yük bindiğini hissediyorum. Oyuncu markajı olsun, mücadele olsun kendimi daha fazla vermem gerekiyor, kontratakları önlemem gerekiyor. Bu akşam Salih ve Ozan oynadı ama her ikisi de genç. Defansif anlamda daha iyi işler yapmalıyız ki o ikisine yardım edebilelim” şeklinde konuştu.

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