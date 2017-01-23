Alper Potuk: Kontrol bizdeydi

Gecenin yıldızı olan Alper, “Önemli bir haftaydı. Kaybetsek sezonu kaybedebilirdik. Sonuna kadar mücadele ettik. Her maça, kazanmak için çıkıyoruz. Bu maçın önemi ayrıydı. Hiç yenilmeyen lider bir takıma karşı oynadık. Kontrol bizdeydi ve ilk 35 dakika boğduk rakibi. İki pas bile yaptırmadık. Kazandığımız için mutluyuz. Top çizgiyi geçsin de nasıl olduğu kimin attığı önemli değil. Hepimiz adına iyi oldu. Taraftara çok teşekkür ediyorum lütfen gelip desteklesinler. Onlar geldiğince her şeyi yapacağımıza söz veriyorum” dedi.

HABERTÜRK SPOR