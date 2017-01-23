Fenerbahçe için Onyekuru iddiası

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i yenip, yeniden zirve mücadelesine ortak olan Fenerbahçe'nin gündeminde olan ismi İskoç basını açıkladı.

İskoç basınına yansıyan haberde, Fenerbahçe'nin Celtic ve RB Leipzig ile birlikte 19 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru'nun peşinde olduğu belirtildi. Belçika Ligi ekiplerinden Eupen'de bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken genç oyuncusu Onyekuru, düşük maliyetiyle dikkat çekerken Eupen'in Celtic'in yaptığı 1 milyon euro'luk teklifi kabul etmediği de belirtildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın da sık sık transfer beklentisini dile getirmesiyle arayışlarını sürdüren yönetimin, genç oyuncu için nasıl bir yol izleyeceği bilinmiyor. Fenerbahçe, kadroyu güçlendirmek için Onyekuru ile aynı bölgede görev alan Depay ile de ilgilenmiş ancak Depay Lyon'a transfer olmuştu.

Bu sezon Eupen formasıyla 22 lig maçında 10 gol atıp, 6 da gol pası veren Onyekuru'nın kulübü ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

(Sporx)