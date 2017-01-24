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FUTBOL

"Yapılan insanlık dışı"

23 Ocak 2017 Pazartesi, 23:39:49

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    NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş karşılaşmasını değerlendirdi.

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    "Beşiktaş, yaslanan bir takıma karşı 3-4 gol pozisyonu buldu. Oyuna öyle bir başladı ki, o kadar hırslanmışlar ki final maçı gibi görmüşler bu maçı. Korkunç bir motivasyonla başladılar.

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    Beşiktaş'ın oyun kalitesi sezon başından beri çok da fazla değildi. Ama karşında zayıf bir rakip var, güzel bir zemin yakalamışsın... Şu maç bir anda 5'e, 6'ya da gidebilir."

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