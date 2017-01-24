FUTBOL
"Yapılan insanlık dışı"
23 Ocak 2017 Pazartesi, 23:39:49 | Güncelleme: 24 Ocak 2017 Salı, 00:12:43
-
1
1
|
12
NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş karşılaşmasını değerlendirdi.
Dilmen, ilk yarı için şunları söyledi:
-
2
2
|
12
"Beşiktaş, yaslanan bir takıma karşı 3-4 gol pozisyonu buldu. Oyuna öyle bir başladı ki, o kadar hırslanmışlar ki final maçı gibi görmüşler bu maçı. Korkunç bir motivasyonla başladılar.
-
3
3
|
12
Beşiktaş'ın oyun kalitesi sezon başından beri çok da fazla değildi. Ama karşında zayıf bir rakip var, güzel bir zemin yakalamışsın... Şu maç bir anda 5'e, 6'ya da gidebilir."
-
4
4
|
12
Ünlü yorumcu, maç sonu ise şöyle konuştu:
"Beşiktaş güzel zemini yakaladığında iyi futbol oynuyor. Kendisini çok fazla beğendiremeyen Cenk 12. golünü attı.
-
5
5
|
12
Bazen hakemler durup, dururken iş alıyorlar başına. Hakem penaltıda kaldı, Quaresma'yı atamadı.
-
6
6
|
12
Şenol Güneş, Talisca'nın santrafor olamayacağını 30-40 dakikada gördü. Beşiktaş'ın forvet arayışı olabilir.
-
7
7
|
12
Talisca da Babel de forvet değil. Beşiktaş geçen sene olan kimliğine yakın bir oyun oynadı."
-
8
8
|
12
"TRABZONSPOR'UN YAPTIĞI İNSANLIK DIŞI"
Usta yorumcu, Trabzonspor'un kadro dışı bıraktığı Mehmet Ekici ile ilgili de konuştu:
-
9
9
|
12
"Ya kadroya geri alın ya da Beşiktaş veya Fenerbahçe'ye verin.
-
10
10
|
12
Beşiktaş'ın Mehmet Ekici'ye ihtiyacı yok ama Tolgay giderse olabilir.
-
11
11
|
12
Beşiktaş, Mehmet Ekici'de çok fazla ısrar ediyor.
-
12
12
|
12
Bence Mehmet Ekici ya sezon sonuna kadar Trabzonspor'da kalır ya da sezon sonu Fenerbahçe'ye gider."