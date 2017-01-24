Demba Ba, Beşiktaş'a dönüyor mu?

Çebi, "Demba Ba gittiği günden beri dönmek istiyordu. Beşiktaş sevgisi belli olan bir oyuncu ancak şu an transferinde bir gelişme yok" dedi.



Kulübün basın sözcüsü Metin Albayrak ise transferle ilgili olarak şunları söyledi:

"Transfer döneminin bitmesine 1 hafta var. Biz almak için oyuncu almıyoruz. 2 oyuncu aldık. Rotasyona takviye olabilir. Transfer yapmayabiliriz açık söyleyeyim. Transfer yaparsak sürpriz olur. Devre arasında istediğimiz oyuncuyu almak zor. Olursa forvet alacağız. Kanat oyuncusu gündemimizde yok. Demba Ba bize gelmek istediğini söyledi. Ama bizim gündemimizde yok. Sakatlığından dolayı" açıklamasını yaptı.