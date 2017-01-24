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Demba Ba, Beşiktaş'a dönüyor mu?

Beşikta ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi ve kulüp basın sözcüsü Metin Albayrak, transferde ismi geçen Demba Ba ile ilgili konuştular

24 Ocak 2017 Salı, 00:00:59 Güncelleme: 00:04:15

Çebi, "Demba Ba gittiği günden beri dönmek istiyordu. Beşiktaş sevgisi belli olan bir oyuncu ancak şu an transferinde bir gelişme yok" dedi.

Kulübün basın sözcüsü Metin Albayrak ise transferle ilgili olarak şunları söyledi:

"Transfer döneminin bitmesine 1 hafta var. Biz almak için oyuncu almıyoruz. 2 oyuncu aldık. Rotasyona takviye olabilir. Transfer yapmayabiliriz açık söyleyeyim. Transfer yaparsak sürpriz olur. Devre arasında istediğimiz oyuncuyu almak zor. Olursa forvet alacağız. Kanat oyuncusu gündemimizde yok. Demba Ba bize gelmek istediğini söyledi. Ama bizim gündemimizde yok. Sakatlığından dolayı" açıklamasını yaptı.

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