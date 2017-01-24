Galatasaray'a Lukas Podolski şoku!

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Poldi için başlarda en az 7-8 milyon Euro isteyen ancak daha sonra 5 milyon Euro’ya kadar düşen Sarı-Kırmızılılar, bir süredir iletişim halinde oldukları Japon takımı Vissel Kobe’den resmi bir teklif gelmeyince transferde geri adım attı.