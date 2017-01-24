Galatasaray'a Lukas Podolski şoku!

HABERTÜRK SPOR / Erhan TELLİ
Lukas Podolski’yi satarak ekonomik açıdan rahat bir nefes almanın hesaplarını yapan G.Saray yönetimi, beklediği yüksek rakamları bulamayınca Alman golcüsünü satmaktan vazgeçti.
Poldi için başlarda en az 7-8 milyon Euro isteyen ancak daha sonra 5 milyon Euro’ya kadar düşen Sarı-Kırmızılılar, bir süredir iletişim halinde oldukları Japon takımı Vissel Kobe’den resmi bir teklif gelmeyince transferde geri adım attı.
Alman yıldız için yalnızca menajerler aracılığıyla sözlü olarak iletilen 2-3 milyon Euro civarında rakamlar duyan Sarı-Kırmızılılar’ın, kapıları kapattığı bildirildi.