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FUTBOL

Galatasaray'a Lukas Podolski şoku!

24 Ocak 2017 Salı, 01:30:41

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    HABERTÜRK SPOR / Erhan TELLİ

    Lukas Podolski’yi satarak ekonomik açıdan rahat bir nefes almanın hesaplarını yapan G.Saray yönetimi, beklediği yüksek rakamları bulamayınca Alman golcüsünü satmaktan vazgeçti.

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    Poldi için başlarda en az 7-8 milyon Euro isteyen ancak daha sonra 5 milyon Euro’ya kadar düşen Sarı-Kırmızılılar, bir süredir iletişim halinde oldukları Japon takımı Vissel Kobe’den resmi bir teklif gelmeyince transferde geri adım attı.

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    Alman yıldız için yalnızca menajerler aracılığıyla sözlü olarak iletilen 2-3 milyon Euro civarında rakamlar duyan Sarı-Kırmızılılar’ın, kapıları kapattığı bildirildi.

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