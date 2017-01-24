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İbrahim Üzülmez
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Gaziantepspor İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı

Gaziantespor'da İbrahim Üzülmez dönemi sona erdi

24 Ocak 2017 Salı, 11:14:34 Güncelleme: 12:42:39

Dün gece geç saatlerde Gaziantepspor yönetimi, İbrahim Üzülmez ile bir araya gelirken taraflar karşılıklı anlaşma sonucu ayrılık kararı aldı.

Kırmızı siyahlı ekip ilk aday olarak Bülent Uygun'u düşünüyor. Göreve 12 Aralık'ta İsmail Kartal'ın yerine gelen Üzülmez, takımın başında çıktığı 3 maçta da (Çaykur Rizespor, Beşiktaş ve Antalyaspor) mağlubiyet almıştı.

Gaziantepspor 18 hafta sonunda 11 puanla son sırada yer alıyor.

İbrahim Üzülmez, yönetimle bir araya gelerek görüştüklerini söyledi.

Görüşme neticesinde karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı aldıklarını aktaran Üzülmez, "Gaziantepspor'a bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. İnşallah ligde kalmayı başaracaklardır." diye konuştu.

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