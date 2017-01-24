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Günün transfer haberleri | 24.01.2017

24 Ocak 2017 Salı, 11:36:01

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    Galatasaray, en az 5-6 milyon Euro istediği Podolski için 3 milyon Euro öneren Vissel Kobe’ye düşünmeden “Hayır” dedi, fiyatını da 7 milyon Euro’ya çıkardı. (Fanatik)

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    Fenerbahçe Yönetimi, Trabzonspor’un kadro dışı bıraktığı ve Advocaat’ın çok istediği Mehmet Ekici için teklifini 2.75 milyon Euro’ya (11.1 milyon TL) yükseltip, yanıt beklemeye başladı. (Fanatik)

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    Fenerbahçe, Mehmet Ekici ve Sosa'dan olumlu yanıt alamayınca, 10 numara transferini bitirmek için gaza bastı. Kanarya’nın listesinde yer alan isimlerden öne çıkanlar ise İnternacional forması giyen Anderson ile Palmeiras’ta ter döken Moises Lima. (Htspor)

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