Günün transfer haberleri | 24.01.2017

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Beşiktaş ikinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Demba Ba gittiği günden bu yana gönlü burada olan bir futbolcu. Her zaman Beşiktaş'a gelmek istiyor. Gittiği günden beri dönmek istiyor" ifadelerini kullandı. Metin Albayrak ise " İyi bir Demba Ba'ya kimse hayır diyemez" dedi.