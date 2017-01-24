Günün transfer haberleri | 24.01.2017

24 Ocak 2017 Salı, 11:36:01 | Güncelleme: 11:40:39
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Galatasaray, en az 5-6 milyon Euro istediği Podolski için 3 milyon Euro öneren Vissel Kobe’ye düşünmeden “Hayır” dedi, fiyatını da 7 milyon Euro’ya çıkardı. (Fanatik)
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Fenerbahçe Yönetimi, Trabzonspor’un kadro dışı bıraktığı ve Advocaat’ın çok istediği Mehmet Ekici için teklifini 2.75 milyon Euro’ya (11.1 milyon TL) yükseltip, yanıt beklemeye başladı. (Fanatik)
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Fenerbahçe, Mehmet Ekici ve Sosa'dan olumlu yanıt alamayınca, 10 numara transferini bitirmek için gaza bastı. Kanarya’nın listesinde yer alan isimlerden öne çıkanlar ise İnternacional forması giyen Anderson ile Palmeiras’ta ter döken Moises Lima. (Htspor)
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Atiker Konyaspor, 10 numara pozisyonu için ise tüm görüşmelerini Aatif’a bağladı. Teknik direktör Aykut Kocaman’ın takımında görmeyi çok istediği Faslı yıldız için Fenerbahçe yönetiminin kararını vermesini bekleniyor. (Fanatik)
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Fenerbahçe yönetimi nihayet sonuca ulaştı. Uzun süredir bir 10 numara arayışında olan Sarı Lacivertliler, Ukrayna'dan istediği sonucu alamayınca İtalya'ya döndü. Juventus'lu Hernanes her an açıklanabilir. (Fanatik)
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Porto, Beşiktaş'a yaptığı teklifle Aboubakar'ın kendilerine geri gönderilmesini ve bunun karşılığında 28 yaşındaki 1,91'lik forvet Laurent Depoitre'ın yine kiralık olarak verilmesini önerdi.
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Beşiktaşlı Tolgay Arslan, "Trabzonspor konusunu ben de duydum. Başka takımlar da var. Burada çok mutluyum ve gitmek istemiyorum" açıklamasını yaptı.
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Beşiktaş ikinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Demba Ba gittiği günden bu yana gönlü burada olan bir futbolcu. Her zaman Beşiktaş'a gelmek istiyor. Gittiği günden beri dönmek istiyor" ifadelerini kullandı. Metin Albayrak ise " İyi bir Demba Ba'ya kimse hayır diyemez" dedi.
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Fenerbahçe ara transferin son haftasında Mehmet Ekici ve Sosa için son bir hamle yapacak. Olmazsa yedek listedeki bir isim kiralanacak. İlk adaylar Shakhtar’ın sambacısı Patrick ile Eupen’li Onyekuru. (Fotomaç)
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Gözden çıkarılan Emenike'nin menajerinin Lokomotiv Moskova'yı 'kiralama' konusunda ikna ettiği ancak başkan Aziz Yıldırım'ın kiralamaya karşı çıktığı iddia edildi. Yıldırım'ın, "Kiralık veriyoruz, geri dönüyor. Aynı şeyi yaşamamak için bonservisiyle satın" talimatı verdiği belirtildi. (Fotomaç)
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ABD ekibi Montreal Impact’ten ayrıldıktan sonra adı birçok takımla anılan Galatasaray’ın eski golcüsü Didier Drogba, Avustralya’ya transfer oluyor. Fildişili golcüyle görüştüklerini doğrulayan South Melbourne Başkanı, “Her konuda anlaştık” diye konuştu.
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Galatasaray'ın transfer sezonunun son gününde Los Angeles Galaxy'den transfer ettiği Nigel De Jong, Bundesliga yolcusu. Hamburg, De Jong'un transferi için Galatasaray ile pazarlık masasına oturdu. (Ajansspor)
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Forvet transferinde yoğun bir çalışma içerisinde olan ve bir süredir Mario Mandzukic’i kiralamak için mesai harcayan Beşiktaşlı yöneticiler, bu konuda isteksiz olan Juventus’a baskı yapmaya devam ediyor. (Milliyet)
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Beşiktaş Yönetimi bugünden itibaren resmi adımlar atacak. Ryan Babel ve Matej Mitrovic dışında henüz transfer yapamayan siyah-beyazlı kulüp önce Ersan Gülüm ve Eduard Sobol için başlatılan girişimleri sonuca bağlayacak. (Milliyet)
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Trabzonspor, Celta Vigo forması giyen Şilili oyuncuyu kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Bordo-mavililer, 30 yaşındaki Orellana'yı kiralık olarak renklerine bağlamayı planlıyor. (Htspor)
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Beşiktaş'ın forvet adaylarından biri Sandro Wagner... Almanya'nın Hoffenheim takımında oynuyor. Menajerler, Beşiktaş'a önerdi. 29 yaşında. Siyahbeyazlılar incelemede. (Sabah)
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Bir ara Galatasaray’ın da gündeminde yer alan ve Chelsea’de forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak isteyen Branislav Ivanovic’in, Everton’la transfer görüşmeleri yaptığı öğrenildi. (Fanatik)