Kızılcabölükspor: 1 - Gümüşhane: 1

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda Gümüşhanespor, deplasmanda Kızılcabölükspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Trabzonspor, ikili averajı Gümüşhanespor'a kaptırarak kupaya veda etti.



Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Atiker Konyaspor'un ardından Gümüşhanespor da adını bir üst tura yazdırdı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER