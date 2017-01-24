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Kızılcabölükspor: 1 - Gümüşhane: 1

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu maçında Gümüşhanespor, deplasmanda Kızılcabölükspor ile 1-1 berabere kalarak son 16 turuna yükseldi. Böylece Trabzonspor kupaya veda etti

24 Ocak 2017 Salı, 15:53:16 Güncelleme: 18:52:56

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda Gümüşhanespor, deplasmanda Kızılcabölükspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Trabzonspor, ikili averajı Gümüşhanespor'a kaptırarak kupaya veda etti.

Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Atiker Konyaspor'un ardından Gümüşhanespor da adını bir üst tura yazdırdı.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 18 saat önce
    çok normal değil mi ?
  • Misafir 19 saat önce
    Trabzon için avrupa kupalarında tek şanstı bence onuda kaçırdı
  • Misafir 19 saat önce
    İyi oldu ne kupası ya ......
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