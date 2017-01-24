Kızılcabölükspor: 1 - Gümüşhane: 1

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda Gümüşhanespor, deplasmanda Kızılcabölükspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Trabzonspor, ikili averajı Gümüşhanespor'a kaptırarak kupaya veda etti.
Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Atiker Konyaspor'un ardından Gümüşhanespor da adını bir üst tura yazdırdı.
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YORUMLAR 3
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Misafir 18 saat önceçok normal değil mi ?00
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Misafir 19 saat önceTrabzon için avrupa kupalarında tek şanstı bence onuda kaçırdı150
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Misafir 19 saat önceİyi oldu ne kupası ya ......99
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