24 Ocak 2017 Salı, 22:40:27 | Güncelleme: 25 Ocak 2017 Çarşamba, 07:55:19
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HABERTÜRK SPOR | ÖZEL HABER / Meriç MÜLDÜR
Fenerbahçe’de transfer için hummalı bir çalışma var...
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Henüz sonuca ulaşılamasa da kısa bir süre içinde öncelikle 10 numara pozisyonunun çözüme kavuşması bekleniyor.
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Aday isim çok fazla olsa da transferi sonlandırmak kolay değil.
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Öncelikle UEFA kriterleri eli kolu bağlıyor. Ciddi bonservis ücreti ödeyip oyuncu almak imkansız.
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Karşınıza UEFA çıkıyor. UEFA’nın katı tutumunu biraz yumuşatacağını varsaysanız bile önemli isimler 8-10 milyon Euro’dan kapıyı açıyor.
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Ayrıca ülkenin içinde bulunduğu şartlar nedeniyle futbolcuyu ikna etmek de her senekinden daha zor.
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Oyuncuyu kiralık almak istediğinizde de kulübü opsiyon hakkını kullanacağınıza dair garanti isteği ile karşınıza çıkıyor.
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Haliyle bu durum da süreci uzatıyor ve zorlaştırıyor. Çünkü opsiyon garantisi vermek ciddi bir risk anlamına da gelebilir.
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Geleceğe yatırım planlamasıyla genç oyuncu transferine yöneldiğinizde ise futbolcunun uyum süreci düşünüldüğünde ligin ikinci yarısında takıma ne oranda katkı verebileceği sorusu kafaları kurcalıyor.
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Kısacası transfer süreci zorluklarla, aşılması güç engellerle dolu.
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Ekici transferi yılan hikayesine dönse de Fenerbahçe cephesinde umutlar tamamen de tükenmiş değil. Aziz Yıldırım’a transferleri sordum.
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Tüm bunlar gözönüne alındığında da özellikle 10 numara pozisyonu için Fenerbahçe adına en mantıklı seçenekler Mehmet Ekici ve Sosa olarak duruyor.
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Öncelikle Ekici’nin tavrını övdü. “Dik durdu, sözünün arkasında durdu” dedi. Transferi için ise “Biz 2 milyon Euro teklif ettik, bekliyoruz” ifadesini kullandı.
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‘SOSA YEM ATIYOR, O DEFTER KAPANDI’
Ya Sosa dedim... “Sürekli yem atıyor. Bir geliyorum, bir gelmeyeceğim. Biz de Sosa defterini kapattık” yanıtını verdi.
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“Sosa terör nedeniyle Beşiktaş’tan ayrıldı. Zaten nasıl dönecek ki?” diye de sordum. Bu kez yanıtı, “Terörden kaçmamış. Eşinin Türkiye’de yaşamak istememesi gibi bir durum da söz konusu değil. Yani menajerinin söyledikleri böyle” oldu.
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Seçenekler elbette Ekici ve Sosa ile sınırlı değil. Özellikle Güney Amerika’da da alternatifler var. Arjantin, Brezilya, Kolombiya’dan..
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EKSTRA BİR OYUNCU DAHA GELEBİLİR
Başkana “Peki kimi alacaksınız?” sorusunu da yönelttim. İsim vermesini zaten beklemiyordum, vermedi de... “Basında ismi geçenlerden biri mi?” diye üsteledim.
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Bu kez, “Hayır. İsmi bugüne kadar basına hiç yansımadı. Görüşüyoruz. Bu hafta sonuna kadar bitebilir” dedi.
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Fenerbahçe adına hareketli bir hafta geçecek gibi. Sadece 10 numara pozisyonu için değil ekstradan bir oyuncu daha gelebilir.
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Cumartesi günü de Divan Kurulu toplantısı var. Belki de başkan transferleri orada açıklar. Zaten orada konuşacağı çok şey olacak...
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HABERTÜRK SPOR / Ahmet Selim KUL
31 Ocak’ta bitecek devre arası transfer döneminin sona ermesine yaklaşık 1 hafta kala F.Bahçe yönetimi çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
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Mehmet Ekici’de bir türlü mutlu sona ulaşamayan Kanarya’nın kurmayları Güney Amerika turunda İnternacional’de oynayan Anderson ile büyük oranda anlaştı.
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Sambacı’yı cepte tutan Sarı-Lacivertliler, transferi bitirmek için ise Ekici konusunda Trabzon’dan gelecek son haberi bekliyor.
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Bordo-Mavililer’in, oyuncunun sene sonunda bedava ayrılmasına müsaade etmeyeceğini düşünen F.Bahçe, son ana kadar beklemeyi planlıyor.
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Gurbetçi oyuncu için umudunu hala koruyan Sarı-Lacivertliler’in takip ettiği bir diğer isim ise Al-Ahli’li Everton Ribeiro...
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Son güne kadar bu isimlerde olumlu bir gelişme olmazsa Anderson, Fenerbahçe formasını giyecek.
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"FENER, HERNANES İÇİN MASADA"
En önemli gündem maddesi 10 numara transferi olan F.Bahçe için İtalya’dan önemli bir iddia geldi.
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Çizme basınından gazeteci Tancredi Palmeri’nin dün sosyal medya hesabından paylaştığı bilgiye göre Sarı-Lacivertliler, Juventuslu Hernanes için Siyah-Beyazlı kulüple masaya oturdu.
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Görüşmelerin devam ettiği belirtilirken durumun bir iki gün içerisinde netleşeceği ifade edildi.