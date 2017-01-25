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FUTBOL

Aziz Yıldırım müjdeyi verdi!

24 Ocak 2017 Salı, 22:40:27

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    HABERTÜRK SPOR | ÖZEL HABER / Meriç MÜLDÜR

    Fenerbahçe’de transfer için hummalı bir çalışma var...

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    Henüz sonuca ulaşılamasa da kısa bir süre içinde öncelikle 10 numara pozisyonunun çözüme kavuşması bekleniyor.

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    Aday isim çok fazla olsa da transferi sonlandırmak kolay değil.

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