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“Sosa terör nedeniyle Beşiktaş’tan ayrıldı. Zaten nasıl dönecek ki?” diye de sordum. Bu kez yanıtı, “Terörden kaçmamış. Eşinin Türkiye’de yaşamak istememesi gibi bir durum da söz konusu değil. Yani menajerinin söyledikleri böyle” oldu.