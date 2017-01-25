Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu son maçında bugün Çaykur Rize’ye konuk olacak. Liderlik mücadelesi öncesi grupta Kasımpaşa 12 puanla 2. sırada yer alırken, Rize ekibi ise 13 puanla lider durumda bulunuyor. Peki Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...
ÇAYKUR RİZESPOR-KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?
Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor Türkiye Kupası B Grubu son maçında karşı karşıya geliyor. Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçı 25 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 20.00'de başlayacak. Yeni Rize Şehir Stadyumu'nda Kutluhan Bilgiç'in yöneteceği mücadele A2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
KASIMPAŞA, GRUBU LİDER TAMAMLAMAK İSTİYOR
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan lacivert-beyazlılar, kupada rakibini yenerek grubu lider tamamlamayı hedefliyor.
Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa arasında Yeni Rize Şehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Liderlik karşılaşması öncesi grupta Kasımpaşa 12 puanla 2. sırada yer alırken, Çaykur Rizespor topladığı 13 puanla lider durumda bulunuyor.
Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor arasında grubun ikinci haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, Rize temsilcisi 6-1 kazanmıştı.