Fenerbahçe: 3 - Amedspor: 0 | MAÇ SONUCU

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 6. ve son haftasında sahasında Spor Toto 2. Lig temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 yendi.

Mücadelenin 8. dakikasında Salih Uçan, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 36. dakikada Van Persie, Salih Uçan'ın şık asistinde skoru 2-0 yaptı. 43. dakikada Amedspor'da Hakan Ateş ceza sahası içerisinde topa eliyle müdahale edince hakem Özgüç Türkalp beyaz noktayı işaret etti. Penaltıyı atışını panenka vuruşuyla gole çeviren Van Persie farkı 3'e çıkardı. İkinci yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

C Grubu'nda 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan sarı-lacivertli ekip, 13 puanlı lider Gençlerbirliği'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Grupta galibiyeti bulunmayan Amed Sportif Faaliyetler ise 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle son sırada kaldı.

Fenerbahçe kupada son 16 turunda Beşiktaş ile Vodafone Arena'da karşı karşıya gelecek.... Gençlerbirliği'nin rakibi ise D Grubu'nu ikinci sırada bitirme ihtimali olan Kayserispor veya Boluspor olacak.

Fenerbahçe: 3 - Amed Sportif Faaliyetler: 0

Stat: Ülker

Hakemler: Özgüç Türkalp, Erdinç Sezertam, Osman Karakaş

Fenerbahçe: Fabiano, Savaş Polat, Yiğithan Güveli (Dk. 71 Neustaedter), Kadir Kaan Özdemir, İsmail Köybaşı, Caner Koca, Muammed Samed Karakoç, Salih Uçan (Dk. 60 Erdi Can Şehit), Karavaiev, Stoch, Van Persie (Dk. 60 Fernandao)

Amed Sportif Faaliyetler: Kazım Sarı, Hakan Ateş, Şahin Şafakoğlu, Şevket Güngör, Erhan Eren, Bartu Kurtuldu (Dk. 46 Okan Dernek), Berat Han (Dk. 46 Mansur Çalar), Ercüment Balıkçı, Yusuf Yağmur (Dk. 73 Tekin Adar), Bertuğ Bayar, Deniz Naki

Goller: Dk. 8 Salih Uçan, Dk. 36 ve 44 (Penaltıdan) Van Persie (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 34 Yiğithan Güveli (Fenerbahçe), Dk. 53 Ercüment Balıkçı, Dk. 54 Erhan Eren, Dk. 70 Mansur Çalar (Amed Sportif Faaliyetler)

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Fenerbahçe, mücadelede öne geçti. Karavaiev'in pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına giren Salih Uçan'ın kaleci Kazım Sarı ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

36. dakikada sarı-lacivertli takım, farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada kaptığı topu Karavaiev'e aktardıktan sonra koşusuna devam eden Salih Uçan, yeniden buluştuğu topla, sağdan ceza sahasına girdi. Rakiplerinden sıyrılarak son çizgiye inen Salih'in yerden çıkardığı topa altıpas gerisinde bekletmeden vuran Van Persie, ağları havalandırdı: 2-0

43. dakikada Caner Koca'nın sağdan ortasında hakem Özgüç Türkalp, Amed Sportif Faaliyetler takımından Hakan Ateş'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. 44'üncü dakikada penaltıda topun başına geçen Van Persie, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0

İlk yarısı Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlanan maçın ikinci yarısında iki takım da gol bulamadı ve mücadeleyi sarı-lacivertli ekip, 3-0 kazandı.

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 6. ve son haftasında Spor Toto 2. Lig temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler ile yapılan maça, ligde az süre alan futbolcular ile gençlerden oluşan bir kadro çıkardı.

Hollandalı teknik adam, Ülker Stadı'nda yapılan ve sonucun sıralamayı etkilemeyeceği mücadelede, Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile yapılan maçın ilk 11'inden sadece bir futbolcuyu görevlendirdi. Medipol Başakşehir karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Salih Uçan, Amed Sportif Faaliyetler müsabakasında da 11'de görev yaptı.

Advocaat, Medipol Başakşehir mücadelesine ilk 11'de başlayan Jose Fernandao'yu ise yedekler arasında bekletti. Deneyimli teknik direktör, Salih ve Fernandao dışında Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de oynayan hiçbir oyuncusunu Amed Sportif Faaliyetler maçının kadrosuna almadı.

Fenerbahçe, Amed Sportif Faaliyetler maçına, Fabiano, Savaş Polat, Yiğithan Güveli, Kadir Kaan Özdemir, İsmail Köybaşı, Caner Koca, Muammed Samed Karakoç, Salih Uçan, Karavaiev, Stoch ve Van Persie 11'iyle çıktı.

Sarı-lacivertli takımda 4 oyuncunun bulunduğu yedek kulübesi ise Ertuğrul Taşkıran, Fernandao, Neustaedter ve Erdi Can Şehit'ten oluştu.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Fenerbahçeli taraftarlar, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakaya ilgi göstermedi. İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında alınan karar gereği, konuk ekip taraftarlarının izleyemediği maçı yaklaşık bin 500 sarı-lacivertli taraftar, tribünden takip etti.