Spor Toto Süper Lig'in 19. haftası Çaykur Rizespor-Kardemir Karabükspor karşılaşması ile açılacak. 16 puanla 15. sırada yer alan Ç. Rizespor, 24 puanla 9. sırada bulunan K. Karabükspor'u evinde konuk edecek. Peki Çaykur Rizespor-Kardemir Karabükspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

ÇAYKUR RİZESPOR-KARDEMİR KARABÜKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor ile Kardemir Karabükspor karşı karşıya geliyor. Çaykur Rizespor-Kardemir Karabükspor maçı 28 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Yeni Rize Şehir Stadyumu'nda Yaşar Kemal Uğurlu'nın yöneteceği karşılaşma beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Samet Çiçek yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Onur Karabaş olacak.