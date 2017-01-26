FUTBOL HABERLERİ
26 OCAK 2017
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FUTBOL

Futbolcuların çok ilginç lakapları...

26 Ocak 2017 Perşembe, 10:40:41

  • 1
    1 | 83

    Van Persie - Uçan Hollandalı

  • 2
    2 | 83

    Roberto Baggio - Kutsal At Kuyruğu

  • 3
    3 | 83

    Fabio Cannavaro - Berlin Duvarı

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