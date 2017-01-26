FUTBOL
Futbolcuların çok ilginç lakapları...
26 Ocak 2017 Perşembe, 10:40:41 | Güncelleme: 11:36:03
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1
1
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83
Van Persie - Uçan Hollandalı
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2
2
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83
Roberto Baggio - Kutsal At Kuyruğu
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3
3
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83
Fabio Cannavaro - Berlin Duvarı
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4
4
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83
Zlatan İbrahimovic - İbracadabra
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5
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6
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7
7
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83
Mario Balotelli - Süper Mario
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8
8
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83
Givanildo Vieira de Souza - Hulk
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9
9
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83
Nigel de Jong - King Kong
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10
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11
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12
12
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83
Ole Gunnar Solskjaer - Bebek Yüzlü Suikastçı
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13
13
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83
Carles Puyol - Tarzan, Demir Adam
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14
14
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83
İbrahim Yattara - Kara Bela
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15
15
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83
Andriy Shevchenko - Sheva
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16
16
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83
Ricardo Quaresma - Harry Potter
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17
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18
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19
19
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83
Tomas Rosicky - Küçük Mozart
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20
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21
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22
22
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83
Harry Kewell - Oz Büyücüsü
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23
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24
24
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83
Fernando Torres - El Nino
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25
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26
26
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83
Mario Jardel - Super Mario
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27
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28
28
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83
Javier Hernandez Balcazar Chicharito - Küçük Bezelye
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29
29
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83
Gennaro Gattuso - Cesur Yürek
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30
30
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83
Gheorghe Hagi - Karpatların Maradonası
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31
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32
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33
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34
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35
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36
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37
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38
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39
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40
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41
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42
42
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83
Wayne Rooney - Beyaz Maradona
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43
43
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83
Park Ji-Sung - Üç Akciğerli
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44
44
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83
Cristiano Ronaldo - CR7, Sulugöz
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45
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46
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47
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48
48
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83
Dennis Bergkamp - Uçamayan Hollandalı
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49
49
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83
Ariel Ortega - Küçük Eşek
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50
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51
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52
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53
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54
54
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83
İbrahim Üzülmez - Deli İbrahim
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55
55
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83
Franck Ribery - Ferrari Ribery
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56
56
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83
Bülent Korkmaz - Büyük Kaptan
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57
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58
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59
59
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83
Rıza Çalımbay - Atom Karınca
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60
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61
61
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83
Roberto Carlos – Lokomotif
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62
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63
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64
64
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83
Metin Oktay - Taçsız Kral
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65
65
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83
Adnan Güngör - Hoptek Adnan
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66
66
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83
David Villa - El Guaje - Erkek Çocuğu
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67
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68
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69
69
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83
Metin Tekin - Sarı Fırtına
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70
70
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83
Hami Mandıralı - Bombacı Hami
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71
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72
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73
73
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83
Maradona / El Pibe de Oro
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74
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75
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76
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77
77
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83
Juan Sebastian Veron - La Brujita
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78
78
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83
Rigobert Song - Büyük Şef
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79
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80
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81
81
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83
Lefter Küçükandonyadis - Ordinaryus
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82
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83