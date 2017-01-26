Kayserispor: 1 - Beşiktaş: 1 | MAÇ SONUCU

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Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Kayserisporlu futbolcuların santra vuruşu ile başladı.



Beşiktaş, karşılaşmanın 15. dakikasında ilk oyuncu değişikliği hakkını zorunlu olarak kullandı. Sakatlanarak oyuna devam edemeyen Ömer Şişmanoğlu'nun yerine Muhammed Enes Durmuş, karşılaşmaya dahil oldu.



Siyah-Beyazlılar, mücadelenin 22. dakikasında Sedat Şahintürk'ün attığı golle Kayserispor deplasmanında 1-0 öne geçti. Veli Kavlak'ın yerden pası ile ceza sahası yayı dışında sağ çaprazda buluşan Sedat Şahintürk'ün çektiği sert şut kaleci Muammer Yıldırım'ın solundan ağlarla buluştu.



Bu golden 3 dakika sonra, sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Landry N'Guemo'nun yerden pası ile ceza sahası yayı içerisinde topla buluşan Erdem Onur Beytaş'ın çektiği sert şut kaleci Utku Yuvakuran'ın solundan ağlarla buluştu ve skor 1-1 oldu.



44. dakikada Muhammed Enes Durmuş'un pası ile ceza sahasının hemen içerisinde sol çaprazda buluşan Sedat Şahintürk'ün çektiği şutu kaleci Muammer Yıldırım kornere çelmeyi başardı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.



Ev sahibi Kayserispor, ikinci yarıda daha etkili bir oyun ortaya koydu.



60. dakikada Hakan Aslantaş'ın sağ kanattan yaptığı orta ile arka direkte buluşan Umut Sönmez'in çektiği şutu kaleci Utku Yuvakuran kornere çeldi.



79. dakikada Hakan Aslantaş'ın sağ kanattan yaptığı ortaya sahip olmak isteyen Utku Yuvakuran topu elinden kaçırdı ve top Welliton Soares'in önüne düştü. Welliton'un gelişine çektiği şut az farkla üstten dışarı çıktı.



Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol sesi çıkmayınca, mücadele 1-1 sona erdi.





KAYSERİSPOR: 1 - BEŞİKTAŞ: 1



STAT: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

HAKEMLER: Çağatay Şahan, Volkan Narinç, Cumhur Altay



KAYSERİSPOR: Muammer Yıldırım, Douglas (Dk. 46 Levent Gülen), Mabiala, Kubilay Sönmez, Deniz Türüç (Dk. 46 Varela), Umut Sönmez, Furkan Yaman (Dk. 59 Welliton), Erkan Kaş, Nguemo, Erdem Onur Beytaş, Hakan Aslantaş

BEŞİKTAŞ: Utku Yuvakuran, Mitrovic, Veli Kavlak, Fatih Aksoy, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 15 Muhammed Enes Durmuş) Dk. 72 Oğuzhan Aydoğan), Necip Uysal, Aras Özbiliz, Atınç Nukan, Rhodolfo, Sedat Şahintürk (Dk. 87 İbrahim Anıl Tekeli), Gökhan İnler



GOLLER: Dk. 22 Sedat Şahintürk (Beşiktaş), Dk. 25 Erdem Onur Beytaş (Kayserispor)

SARI KARTLAR: Dk. 28 Atınç Nukan, Dk. 75 Necip Uysal (Beşiktaş), Dk. 72 Varela (Kayserispor)



İLK YARIDAN POZİSYONLAR

22. dakikada Beşiktaş öne geçti. Kayserisporlu futbolcu Erkan Kaş'ın hatalı pasında ceza sahasının önünde topla buluşan Sedat Şahintürk, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1

25. dakikada Kayserispor, skora dengeyi getirdi. Sağ kanattan hareketlenen Nguemo'nun pasında ceza sahasının önünde topla buluşan Erdem Onur Beytaş, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

44. dakikada Muhammed Enes Durmuş'un ara pasında ceza sahasında topla buluşan Sedat Şahintürk'ün şutunda, kaleci Muammer Yıldırım gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

60. dakikada Hakan Aslantaş'ın sağ çaprazdan ceza sahasına ortasında Umut Sönmez topa vurdu. Kaleci Utku Yuvakuran meşin yuvarlağı kornere çeldi.

79. dakikada Hakan Aslantaş'ın ortasında kaleci Utku Yuvakuran, topu elinden kaçırdı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Welliton, şutunu çekti. Top auta gitti.

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 6. ve son haftasında Kayserispor ile yapılan maça, ligde az süre alan futbolcular ile gençlerden oluşan bir kadro çıkardı. Tecrübeli teknik adam, Kadir Has Stadı'nda oynanan ve sonucun sıralamayı etkilemeyeceği mücadelede, Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile yapılan maçın ilk 11'inde yer alan hiçbir futbolcuya görev vermedi.



Beşiktaş, Kayserispor karşısında sahaya Utku Yuvakuran, Fatih Aksoy, Rhodolfo, Mitrovic, Atınç Nukan, Gökhan İnler, Veli Kavlak, Necip Uysal, Aras Özbiliz, Sedat Şahintürk ve Ömer Şişmanoğlu ilk 11'iyle çıktı. Siyah-beyazlı ekipte, Hüseyin Yılmaz, Muhammed Enes Durmuş, İbrahim Anıl Tekeli, Oğuzhan Aydoğan ve Abdullah Çelik yedek soyundu.



Ev sahibi Kayserispor'un teknik direktörü Sergen Yalçın da bu maçta, ligde az süre alan oyunculara forma şansı verdi. Karşılaşmada, Kayserispor'un yeni transferlerinden Douglas ile Nguemo, ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi.



BEŞİKTAŞ KAFİLESİ UZUN BİR YOLCULUĞUN ARDINDAN KAYSERİ'YE ULAŞTI

Beşiktaş kafilesi, Kayserispor maçı için uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından Kayseri'ye ulaştı. Sabah saatlerinde İstanbul'dan Kayseri'ye hareket eden Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kayseri'ye iniş yapamayınca Adana'ya yönlendirilmişti. Uçağın Adana Havalimanı'na iniş yapmasının ardından kafile, kara yoluyla Kayseri'ye hareket etti. Siyah-beyazlı kafile, uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından maçtan yaklaşık 1,5 saat önce Kadir Has Stadı'na vardı.



Kentte sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini gösteren ve aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplanan stadın zemini, maç saatine kadar görevliler tarafından temizlendi.



Öte yandan, bugün gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda Kayserispor Kulübü başkanlığına seçilen Erol Bedir de ilk defa başkan olarak yönetim kurulu üyeleriyle maçı şeref tribününde izledi.