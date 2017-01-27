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FUTBOL

Mehmet Ekici'den Şenol Güneş'e olay sözler!

27 Ocak 2017 Cuma, 10:18:31

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    Son 1 aydır spor gündemini en çok meşgul eden konu Mehmet Ekici’nin transferi...

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    Trabzonspor’dan ayrılmak istediğini açıkladıktan sonra 3 büyük kulübün transfer listesinde ilk sıralarda yer alan milli oyuncu, hem kulüpleri hem de taraftarı birbirine düşürdü.

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    Beşiktaş yönetimi, her fırsatta Fenerbahçe’de oynamak istediğini söyleyen Ekici için Bordo-Mavililerle el sıkışınca da olanlar oldu.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 2 saat önce
    sakin sonradan kıvırıp BJK ya gelme sakın
  • Misafir 2 saat önce
    delikanlı adamsın helal olsun
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