FUTBOL
Mehmet Ekici'den Şenol Güneş'e olay sözler!
27 Ocak 2017 Cuma, 10:18:31 | Güncelleme: 10:29:33
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Son 1 aydır spor gündemini en çok meşgul eden konu Mehmet Ekici’nin transferi...
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Trabzonspor’dan ayrılmak istediğini açıkladıktan sonra 3 büyük kulübün transfer listesinde ilk sıralarda yer alan milli oyuncu, hem kulüpleri hem de taraftarı birbirine düşürdü.
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Beşiktaş yönetimi, her fırsatta Fenerbahçe’de oynamak istediğini söyleyen Ekici için Bordo-Mavililerle el sıkışınca da olanlar oldu.
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Karşılıklı suçlamalar birbirini kovalarken, Mehmet Ekici içini döktü.
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Trabzonspor’un kendisine ‘mobbing’ uyguladığını söyleyen gurbetçi oyuncu, “Artık o kadar sıkıldım ki Münih’e bile geri dönebilirim” dedi.
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"UEFA'YA ŞİKAYET EDECEĞİM"
Bugüne kadar hiçbir yöneticinin kendi fikrini sormadığını söyleyen Mehmet Ekici, “Beni Trabzonspor’da eşya olarak görüp, itibarsızlaştırıyorlar...
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Ben Trabzonspor’dan bu ücreti baskıyla almadım, anlaşarak aldım. Trabzonspor’u UEFA’ya şikâyet etmeyi düşünüyorum” dedi.
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Genç oyuncu, gelinen noktadan ise Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’i sorumlu tuttu.
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Güneş’in Fenerbahçe’ye transferine taş koyduğunu söyleyen Ekici, “Transferimi Şenol Güneş engelledi, gidin ona sorun...
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Olayın buraya gelmesinin sorumlusu Güneş’tir. Bu konuda anlatacaklarım çok ama şimdilik susacağım...
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Bir karar verdim ve bunun sonuna kadar arkasındayım” diye konuştu. (Babaspor)
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