Ahmet Ürkmezgil: Tolgay Arslan'la ilgili transfer konuşulduğunu duymadım

Takımdan gidecek oyuncular hakkında konuşan Ürkmezgil, "Gidecek oyuncular olabilir. geniş bir kadro oluştu. Bu, onların son şansı demek futbol adına doğru bir görüş değil. Hocanın kadro oluşturmaktaki taktiği belirleyecektir. Hepsi isteyerek bilinerek aldığımız isimlerdir" dedi.



"DEMBA BA %100 BİTTİ DİYEMEYİZ"

Ürkmezgil, pazartesi sağlık kontrolünen geçmek için Türkiye'ye gelecek olan Demba Ba içinse şunları söyledi:

"Başkan ve yönetim kurulundan bir iki arkadaş takip ediyor bu konuyu. Hiçbir şey kesin değil. Transfer bu, son anda her şey değişebiliyor. %100 Demba Ba geldi diyemeyiz. Her şey bitmeden belli olmaz bu işler. Beşiktaş santraforsuz değil ki zaten. Niye marta kadar beklenecek deniyor. Taraftar seviyor onu. Oyununun kaderini değiştirecek bir futbolcu. 90 dakika koşan, basan bir isim değil ki Demba Ba. Para pul olarak çok doğru şartlarda alındığında niçin olmasın ki? Hava getirir tribünlere, takıma. Çok karakterli, futbol kalitesi belli. Bir iki haftaya kadar Aboubakar gelecek. Cenk var, Ömer var. Santrafor yok diye bir şey yok."



"AYRILMAYA EN YAKIN İSİM"

Beşiktaş'ın Demba Ba'ya imza attırabilmesi için öncelikle takımdaki yabancı oyunculardan bir tanesinin ayrılması gerekiyor. Bu ismin kim olacağı sorulduğunda Ürkmezgil'in cevabı şöyle oldu:

"Ayrılmasını düşündüğümüz birkaç isim var. Rhodolfo mesela çok randıman veremiyor. Gitmek için en müsait o gözüküyor. Şartların hepsini gözden geçiriyoruz. Sakatlıktan sonra Marcelo-Tosic'i kesemedi. Piyasası var. Ülkesine de gidebilir. Süper Lig'e de gidebilir. Son anda şekillenecek her şey."



"STOPERDE ANORMAL BİR DURUM YOK"

Ersan Adem Gülüm transferini değerlendiren Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri, "Bize maliyetli gelmiş değildir. Ersan takımın moral motivasyon kaynağı. Ersan gittiği zaman çok eksikliği hissedildi denmişti. Şu anda farklı bir şey düşünmemek lazım. Stoperde çok fazla insan olduğuna katılmıyorum. Orada hiçbir anormal bir durum görmüyorum" ifadeleriin kullandı.



EKİCİ İÇİN: "DUYGUSAL YAKLAŞIMLARIN OLMASI NORMAL"

Trabzonspor başkanı Muharrem Usta'nın açıklamalarına da değinen Ürkmezgil, "İki başkan seviyesinde konuşma oldu herhalde. Kendisine saygı duyuyorum. Yalnız Mehmet Ekici değil her oyuncu için duygusal yaklaşımların olması çok doğaldır. Daha sonradan gerekleri yapılmıştır her zaman. Şenol hocanın çok takdir ettiği bir oyuncu Mehmet Ekici" diye konuştu.



TOLGAY İÇİN ÇARPICI YORUM

Ürkmezgil son olarak son dönemde adı Trabzonspor ile anılan Tolgay Arslan'a değindi: "Ersun Yanal'ın Tolgay Arslan'ı beğenmesi normal. Tolgay'la ilgili transfer konuşulduğunu duymadım. Düşünüldüğünü bile zannetmiyorum. Böyle bir şey nereden çıktı anlamıyorum."



(Radyospor)