Aziz Yıldırım: "TFF'nin içinde FETÖ'cüler var"

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Divan Kurulu Toplantısı'nda gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Herkese günaydın. Biraz rahatsızım kusura bakmayın. Herkes konuşuyor. Niye konuşmuyor diyorlar sonra. Ellerinden gelse evden çıkartmayacaklar."

"3 Temmuz devam ediyor. 3 Temmuz bazı şeyler değişene kadar devam edecektir. Sayın Cumhurbaşkanı'na da söyledim, 'FETÖ'yle sadece siz mücadele ediyordunuz' dedim. 'Yanınızda bir tek Fenerbahçe camiası vardı, bu tarihe geçsin' dedim."

"20 Şubat'ta bizim şikayetimizden dolayı açılan dava başlıyor. Biz niye bu mücadeleye devam ediyoruz, zaten mahkemede neticelenecek diyerek geçebilirdik. Evimizde rahat rahat oturabilirdik. Hepimiz Türkiye için mücadele ediyoruz. Yeni bir savaş başlıyor yani. Asıl FETÖ'den şikayet etmesi gerekenler kaçıyor."

"TRANSFERDE YABANCI BİR OYUNCU İÇİN BELLİ NOKTAYA GELDİK"

"Takviye yapmak için çalışıyoruz. Birkaç oyuncu üzerinde durduk. Yabancı bir oyuncu için belli bir noktaya geldik. Yüzde 100 demiyorum ama arkadaşlar uğraşıyor. Transfer konusunda Türk takımları eskisi gibi rahat değil. Geçen yıldan bu yana yüzde 30'a yakın kur değişimi oldu. Borçların yüzde 30 yükselmesi demek."

"Amatör şubelerde 80 trilyon açık vardı zaten. Yüzde 30 da arttı böylece. Futbol ve basketbolda da yüzde 30 artış var. Vergileri de hesaba kattığınızda onda da artış oluyor."

"Üniversite için çalışmalar bitti. Önümüzdeki salı YÖK'le toplantı yapılacak. Arkadaşlar Silivri'yi gezdiler, orada küçük bir şekilde başlayacağız. Kiralık bazı yerlere bakıyoruz İstanbul'da. Üniversitenin bu sene açılacağını tahmin ediyorum. Samandıra'da 200 dönümlük bir arazi için talepte bulunduk. Bu araziye kampüs kuracağız."

"Ataşehir'de Ülker'le olan ortak araziyi üstümüze alıyoruz. İnşaat çalışmalarına başlayacağız. Evler ve konferans salonları gibi inşaatlar yapacağız."

"KUŞ BEYİNLERİYLE ALGI OPERASYONU YAPMASINLAR"

"Basketbol çok başarılı, futbol başarısız. İkisinin de başkanı benim. O yorumcular bunu iyi bilsinler. Basketbolda başarı varsa ben ve yöneticilerin başarısıdır, futbolda da bizimdir. Voleybol, yelken, yüzme, olimpiyatlardaki başarılar... Hepsini yapan bu yönetimdir. Kendi kuş kadar beyinleriyle algı operasyonu yapmaya çalışıyorlar. Obradovic'i ben getirdim. Transfer yaparken bana soruyor. Aynısı futbolda da. Başarının da başarısızlığın da sebebi biziz. Kendi kuş beyinleriyle ayrım yapmasınlar."

"MEHMET EKİCİ'Yİ GALATASARAY ALMASIN, SİZ ALIN' DEDİLER"

"Ekici'nin durumu... Mehmet Ekici bizim aklımızdan geçmiyordu. Trabzon'la olan ilişkilerden dolayı böyle bir şeye girmek istemiyorduk. Bize ulaştılar. Bizden her sene Galatasaray bazı oyuncuları alıyorlar, size gelmesini arzu ederiz dediler. Biz de hocaya sorduk. Mutlu olurum dedi. Fernandao'yla Aatif'ı istediler. Biz de olmayacağını söyledik. Aatif için sezon bitince karar vereceğimizi söyledik. Mehmet Ekici'yle biz görüşme yaptık daha sonra. Bu çocuğa kamuoyunda saldırılar yapılıyor. Gerçekleri anlatmadan algı operasyonu yapıyorlar. Sonra oyuncu teknik direktör ve yöneticilerle görüştü. Biz de Aatif için izin verdik. Aatif+500 bin euro'ya anlaştık. Aatif gitmek istemedi. Sonra 1 milyon 750 bin euro önerdik. Düşünelim dediler. Sonra Beşiktaş devreye girmiş. Biz Eto'o için akıl vermişiz gibi bu işe girmişler. Geçmişte onların oyuncuları bize gelmek istediğinde reddettik, başkanlarına haber verdik. Onlar bizim oyuncuyu almamamız için ellerinden geleni yapıyorlar. Trabzonspor oyuncuyu sezon sonuna kadar elinde tutabilir. Biz görüşmelerde şartlarımızı söyledik, başka hiçbir vaadimiz olmadı. O da kulübümüze gelmek istediğini söyledi. Hem kendi başkanına hem de diğer kulüplere söyledi. Bu durumda sezon sonuna kadar Trabzonspor'da kalır. Oyuncu TFF'ye başvuruyor, kulüpten oyuncuya ceza geliyor. Oyuncunun ailesine siyasi baskılar olacağı da söyleniyor. Biz 2 milyon euro net bonservis vereceğimizi ifade ettik. 31 Ocak'tan sonra karar verme yetkiniz yok. Fenerbahçe'yle Trabzon'un arası açılır falan bırakın bunları. Açılacağı kadar açıldı zaten. Bundan sonra dinlemem."

"QUARESMA BİZE GELMEK İSTİYOR"

"Beşiktaş kulübüne gelince üst akıl... Ne alakası var. Ben Eto'o'yu verme demişim. O bana o zaman parayı bana ver derse ne yapacağım? Beşiktaş'ta şu an oynayan oyuncular bize gelmek istiyor. Quaresma'nın avukatı aradı bizi. Benle görüşmek istediler, kabul etmedim. Transfer olmak istiyormuş. İyi dinlesinler. Gönderdi bize isteklerini. Bizim elimizde belge, istiyorlarsa gösteririm. Ama almayacağım söyleyeyim. Başka oyuncular da gelmek istiyor. Mukavelesi devam eden oyuncular... İsterlerse hepsini söylerim."

"SOSA MILAN'DA KALMAK İSTEDİ, TERÖR KORKUSU YOK"

"Sosa'yla görüştük. Milan'da kendini kanıtlamak istediğini söyledi. Eşi korkuyor terörden diye bir şey yok. Menajeri aynen söyledi. Biz terörden korkmuyoruz, ayrıldığımız kulüple aramız iyi olmadığı için bu haberleri yayıyorlar dedi. Sosa da orada kalmak istiyor, ailesiyle ya da başka bir sorunu yok."

"Hakemler konusunda Adana maçı sonrası açıklama yaptım. Kayseri'yle ilk devre oynadığımız maç, Kasımpaşa'yla oynadığımız maç, Antep'le oynadığımız maç, Osmanlı, Alanya, Konya, Galatasaray... Devam ediyor... Bu maçlardaki hataları MHK'ye gönderdik. Diğer maçlardakileri de gönderdik. Hiçbirini okumadılar. İkinci devre başladı. Bülent Yıldırım yine hata yaptı. Aykut Kocaman oradan bağırıyor. Konya bağırıyor. Herkes bağırıyor. İki kulüp var bağırmayan. Onları biliyorsunuz. Quaresma'ya sarı kart göstermediler hem bize karşı hem Başakşehir'e karşı oynadı, korudular. Hakemlerin kafası sahada değil başka yerlerde. Bazılarını emekli etmek lazım. Test yapıyorlar, koşamıyor, hala maç veriyorlar. Adanaspor maçında sonra dediğim gibi kulüplerle konuşalım, dertlerini anlatsınlar. Hakemler, kur artışları... Bütün dertleri konuşalım. Hepimiz aynı fikirdeysek federasyon seçimi yapalım. Birkaç kulüple konuştum. Biz varız dediler. Bir başkan sonra bana döndü. Sizden sonra bizi bir kulüp başkanı aradı dedi. Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir toplantıyı istemiyor dedi. Böyle bir şey olur mu ya? Niye istemesin? Onun adını kullanarak sporda baskı yaratılmaya çalışılıyor. Adım gibi eminim böyle bir şeyden haberleri yoktur. Bu şahısları uyarıyorum, isimlerini teker teker açıklarım."

"SPORU SİYASETE KARIŞTIRMAYIN"

"Sporu siyasete karıştırmayın. Benim de bir fikrim var ama hiçbir zaman bunu empoze etmedim. Rıdvan kulübümüzün üyesi değildir, kulübümüze hizmet etmiş bir sporcumuzdur. Olsa da biz bir şey yapamayız. Her görüşe saygılıyız. Hepsi bu ülkenin menfaatleri için. Birbirimizi kırmayacağız. Fenerbahçe siyasetin içinde yoktur. Biz herkese saygı gösteririz."

"TFF'NİN İÇİNDE FETÖ'CÜLER VAR"

"Federasyon başkanı konuşma yapıyor. TFF'deki herkesin kimliklerini gönderdik diyor. Yalan söylüyorlar. Çaycıyı gönderdiler. Kendi şirketinden insanları aldılar federasyona. Benimle ilgili karar aldılar, altında kendi çalışanlarının imzaları var. Biz 3 Temmuz'da hukuka ve adalete güvenmedik. Bugün de buna isyan edeceğiz. Anlaşıldı ki bizim Tahkim ve Disiplin kurullarını tanımak gibi bir şeyim yok. Ben TFF içinde FETÖ'cüler var diyorum. O zaman TFF için savcılığa suç duyurusunda bulunuyorum."

"TFF başkanı, biz FETÖ'cülerle savaş yaparken FETÖ'cü avukatla geldi Beşiktaş'ta ifade verdi. Elini kolunu sallaya sallaya gitti. Kararları hukuk ve adalet yönünde versinler. Galatasaray yöneticisi konuştu, disiplin kuruluna verdiler mi? Aykut Kocaman'ı verdiler mi? Hayır. Ama bana ve Fenerbahçe'ye olunca ceza veriyolar. Amed maçına 75 kişi gelmiş, tezahürattan ceza vermişler. İpin ucunu iyice kaçırdılar."

"Geçen televizyondan açıklama yapıyorlar. Cavcav gitti, sıra bende sanıyorlar. Benim de ölmemi bekliyorlar ama ben daha ölmem."

"Federasyon başkanının iki tane gazetesi var. Zaten bir gün önceden yazıyorlar, 45 gün ceza alacak diye. Gazetede yazıyorlar zaten. Şimdi bir platform kurdular. Türk sporuna destek olacakmış. Gazete spor müdürleri buradan maaş alıyor. Bu iki gazeteden birinin müdürü bunu idare ediyor. Böyle danışıklı dövüş var. Çünkü para alıyorlar. Almıyorlarsa mahkemeye versinler beni. Basın bu değil. Basın doğruları yazmalı. Turkcell'in CEO'su da TFF üyesi. Tezgaha bak. Sistem kurmuşlar, Fuat Avni gibi havuzdan alıp yazıyolar."

"DEMİRÖREN BEŞİKTAŞ'A PARAYI HİBE ETSİN"

"Sayın Mehmet Ali Aydınlar kendi şirketinin reklamı için karşılıklı anlaşma yapmıştır. Onlar kulübe borç vermiyor. Borç ayrı şey, sponsor ayrı şey. TFF başkanının Beşiktaş'tan 100 trilyon alacağı var. Bir kere elinde sopa var. 100 milyonu isterse ne olur? Beşiktaş transfer yapamaz, ödemelerinde zorluklar yaşamaya başlar, istediği gibi bütçe ayarlaması yapamaz. Bugün hacize gelse Beşiktaş'ın durumunu tasarruf ediyorsunuz. O zaman borç vermekle, sponsor anlaşması ayrı. Sayın Demirören ya bu parayı hibe et, biz hepsini ettik... Bunu ortadan kaldırın aksi halde hep şaibe olacak. Hep kazanmasını isteyeceksin, çünkü Beşiktaş bu parayı ödeyemez. Taner Kunt diye bir avukat atamışlar, bütün kurulları organize ediyor. Bu yanlış. Disiplin Kurulu'nda 4 kişi bizim aleyhimizde karar vermek için çırpınıyorlar."

"YAYIN İHALESİ İPTAL EDİLSİN"

"Yayın ihalesi yapıldı. 500 milyon dolar'a ihale yaptık dediler. 1 Haziran 2017'den itibaren geçerli. Bu 500 milyonun 250'si dolar olarak işlenecek, geriye kalanı Türk parasına çevrilerek devam edecek. Sözleşme 5 yıllık herhalde. Yazı yazdık, bize bilgi yollayın ki çalışalım dedik. İhale günü kur 3,260; Pazartesi günü kur 100-200 artmış, kur devamlı yükseliyor. Bunun uygulama tarihi 1 Haziran 2017. 3,260'a sabitleyelim diyorlar. Haziran'da 4'se kur, 3,260 yapalım diyorlar. 750 fark var arada. 175 trilyonu indiriyorlar aşağıya daha şimdiden. Ben bunu imzalamadım. Kendimden korkuyorum. Yarın biri anlatır bunları, SPK'ya gidip şikayet edersiniz ya da beni kulüpten atarsınız. İmzalamazsan iptal olacak ihale dediler. Doğru olmayan bir şeyi imzalamam. 16 kulüp imzalamış galiba. Ben sizden onay almadan bunu yaparsam her yol açık. Bunlar farkında değiller. Kendi şirketinde imzalarsın ama halka arz olan kulüpler buna nasıl evet diyor? Buradan tavsiyem ihaleyi iptal etsinler, yeniden istedikleri şartlara getirsinler. Fenerbahçe'nin hakkını versinler."

"LİG TV ÜYELİĞİMİ KAPATTIRIRIM"

"Lig TV'den yine bir isteğim var. Bir şahsı alıyorlar, haber müdür yapmaya çalışıyorlar. 3 Temmuz'daki Trabzon ve bizim aramızdaki kavganı sebeplerinden birisi o. Trabzon tarafına akıl veriyor. Bunu kabul etmeyiz dedik. Yarın bunu 5'e kadar açıklamazlarsa Lig TV ile ilgili üyeliğimi iptal edeceğim."

"Fatih Terim'in şahsıyla bir problemim yoktur. Ya Milli Takım hocalığı yapsın ya da eğitimin başına gelmeli. Aldığı para bizi ilgilendirmiyor, hak ediyor ki alıyor."

"19 ve 21 yaş altı takımları kaldırılmalı. İspanya ve İngiltere gibi Rezerv Ligler kurulmalı."