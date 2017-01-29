Trabzonspor - Gaziantepspor | CANLI YAYIN

SPOR TOTO SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... TRABZONSPOR-GAZİANTEPSPOR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

TRABZONSPOR: 2 - GAZİANTEPSPOR: 0 (15' Castillo, 28' Yusuf Yazıcı)



STAT: Medical Park Arena

SAAT: 16.00

HAKEM: Ümit Öztürk

YAYIN: BeIN SPORTS 1



TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mas, Okay, Onazi, Yusuf Yazıcı, Castillo, Olcay, N'Doye

YEDEKLER: Esteban, Zeki, Medjani, Mustafa, Aytaç, Yusuf Erdoğan, Rodallega

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal



GAZİANTEPSPOR: Victor, Barış, Reis, Elyasa, Pedrosa, Muhammed, Doğanay, Abdülkadir, Sefa, Ghilas, Kangwa

YEDEKLER: Gökhan, Mosquera, Musa, Kolar, Orkan, İlhan, Muhammet

TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Uygun



ARENA'DA İLK MAÇ

Trabzonspor, Gaziantepspor maçıyla birlikte Medical Park Arena'da ilk maçında... Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor maçıyla 50 yıldır mücadele ettiği Hüseyin Avni Aker Stadı'na veda eden Bordo-mavililer, Medical Park Arena'ya 'merhaba' dedi.



GAZİANTEP'LE 62. RANDEVU

Trabzonspor ile Gaziantepspor, bu maçla ligde 62. kez karşı karşıya geliyor. Bugüne kadar iki takım arasında yapılan 61 maçta bordo-mavili ekibin galibiyetlerde 31-14 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 16 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda rakip fileleri 108 kez havalandırırken, kalesinde 62 gol gördü.



TRABZON'DA TEK YENİLGİ

Karadeniz temsilcisi, Trabzon'da oynadığı 30 karşılaşmada sadece 1 kez yenildi. Bordo-mavililer, 22 maçı kazanırken, 7 müsabakada ise rakibiyle berabere kaldı. Sahasındaki tek yenilgiyi 1998-99 sezonunda 1-0'lık sonuçla alan bordo-mavili ekip, 17 sezondur rakibine evinde yenilmiyor.



Ligin ilk yarısında oynanan maçı Gaziantepspor, evinde 1-0 kazanmıştı. Bordo-mavililer, rakibini 1981-1982 ve 1996-1997 sezonlarında 5-0, 1992-1993 sezonunda ise 6-2'lik skorla yenerek en farklı galibiyetlere imza atan taraf oldu.



İLK KEZ 3 MAÇLIK SERİ YAPABİLİR

Trabzonspor, Gaziantepspor'u yenmesi halinde bu sezon ligde ilk kez 3 maç üst üste kazanacak. Ligin 17. haftasında deplasmanda Bursaspor'u 2-1 ve 18. haftada Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden bordo-maviler, Gaziantepspor karşısında da galip gelerek bu sezon ilki gerçekleştirmeye çalışacak.



ANTEP 8 MAÇLIK HASRETE SON VERMEK İSTİYOR

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, Trabzonspor'u yenerek, 8 haftalık mağlubiyet serisine son vermeyi amaçlıyor. Ligde çıktığı son 8 müsabakada da mağlup olan Gaziantep ekibi, bir maç eksiğiyle puan sıralamasında sonuncu durumda bulunuyor. 11 puanı olan kırmızı-siyahlılar, Karadeniz ekibini yenerek, kötü gidişe "dur" demek istiyor.