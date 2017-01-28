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Tolunay Kafkas
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Tolunay Kafkas: "Söyleyecek bir şeyim yok"

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, 6-0 mağlup oldukları Galatasaray maçının ardından çok kötü oynadıklarını belirterek, "Söyleyecek bir şeyim yok" dedi

28 Ocak 2017 Cumartesi, 21:31:08 Güncelleme: 21:34:40

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Akhisar Belediyespor, deplasmanda Galatasaray'a 6-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Manisa ekibinin teknik direktörü Tolunay Kafkas, sahada hiçbir varlık gösteremediklerini belirterek, "Kendi takımımızı tanımakta zorluk çektik. Şapkamızı önümüze koyarak düşünmemiz gerekiyor. Galatasaray haklı bir galibiyet aldı. Bizim takımımıza çeki düzen vermemiz gerekiyor. Elle tutulur hiçbir tarafımız yok" dedi.

Galatasaray'ın sezon genelinde savunmada sıkıntı yaşamasına karşın, kendilerinin he savunmada ne de hücumda hiçbir varlık gösteremediğinin de altını çizen Kafkas, "Bizde çok büyük bir sorun vardı bugün. Ne savunmada ne de hücumda hiçbir şey ortaya koyamadık. Rakip oyunculara uzak oynadık. Bu gibi futbolculara uzak oynarsanız cezayı keserler. Ağır bir yenilgi aldık. Kendi takımım adına ortaya koyabilecek bir argümanım yok, söyleyecek bir şeyim yok" diyerek sözlerini noktaladı.

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