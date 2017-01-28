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Bayer Leverkusen - Borussia Monchengladbach
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Bayer Leverkusen: 2 - Borussia Monchengladbach: 3

Bundesliga'nın 18. haftasında Borussia Monchengladbach deplasmanda Bayer Leverkusen'i 2-0 geriden gelerek 3-2 yendi

28 Ocak 2017 Cumartesi, 22:19:21 Güncelleme: 22:23:51

Bundesliga'nın 18. hafta maçında Bayer Leverkusen evinde Borussia Monchengladbach'ı ağırladı.

31'de Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde Jonathan Tah golü attı ve ev sahibi öne geçti: 1-0.

3 dakika sonra bu kez Javier Hernandez sahneye çıktı ve Leverkusen'i soyunma odasına 2-0 önde götürdü.

İkinci yarıda ise sahada Monchengladbach fırtınası vardı. 52'de takımını umutlandıran Stindl, 58'de bir kez daha sahneye çıktı ve durum 2-2 oldu.

71. dakikada Raffael attığı golle Monchengladbach'a 3-2'lik müthiş galibiyeti getiren isim oldu.

Bu sonuçla Bayer Leverkusen 24 puanda kalırken, Borussia Monchengladbach ise puanını 20'ye yükseltti.

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