Bayer Leverkusen: 2 - Borussia Monchengladbach: 3

Bundesliga'nın 18. hafta maçında Bayer Leverkusen evinde Borussia Monchengladbach'ı ağırladı.



31'de Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde Jonathan Tah golü attı ve ev sahibi öne geçti: 1-0.



3 dakika sonra bu kez Javier Hernandez sahneye çıktı ve Leverkusen'i soyunma odasına 2-0 önde götürdü.



İkinci yarıda ise sahada Monchengladbach fırtınası vardı. 52'de takımını umutlandıran Stindl, 58'de bir kez daha sahneye çıktı ve durum 2-2 oldu.



71. dakikada Raffael attığı golle Monchengladbach'a 3-2'lik müthiş galibiyeti getiren isim oldu.



Bu sonuçla Bayer Leverkusen 24 puanda kalırken, Borussia Monchengladbach ise puanını 20'ye yükseltti.

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