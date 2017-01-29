Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa, Adanaspor'a konuk olacak. Peki Adanaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

ADANASPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 19. haftasında Adanaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Adanaspor-Kasımpaşa maçı 30 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

KASIMPAŞA, İSTANUL'DAKİ ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 19. haftasında Adanaspor ile yapacağı maçın İstanbul'daki hazırlıklarını tamamladı.

Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesislerinde, Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dün 13:30’da başladı.



Antrenmana oyuncuların koşu ve ısınma hareketleriyle başladılar, 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla devam ettiler. Antrenman pas-şut çalışmalarıyla sona erdi.

Kaleciler Ramazan Köse, Eray Birniçan ve Kadem Burak Yaşar kaleci antrenörü Nejdet Şen ile ayrı olarak çalıştılar. Daha sonra kaleciler çalışmalarda değişimli olarak kaleye geçtiler.

Kasımpaşa bugün öğle saatlerinde havayolu ile Adana'ya oradan da takım otobüsü ile kamp yapacağı otele geçecek. Saat 19:00'da Adana Demirspor Tesisleri'nde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak.