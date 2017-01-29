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Mustafa Reşit Akçay Osmanlıspor
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Mustafa Reşit Akçay: Oyun tarzımıza müdahale edeceğiz

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Müsabakayı artıları ve eksileriyle değerlendirdiğimizde beraberlik gözüküyordu" dedi

29 Ocak 2017 Pazar, 17:41:21 Güncelleme: 17:43:57

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Ankara derbisinde Osmanlıspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulunan Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, İlhan Cavcav'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle duygusal ortamda oynanan bir müsabaka yaşandığını dile getirdi. İlk yarıyı iyi oynadıklarını düşündüğünü ifade eden Akçay, "Ama bu ilk yarıyı mağlup kapadık. İkinci yarı daha dengeli bir oyun oluştu. Golü bulmamız cüretkarlığımızı arttırdı. Rakibin kontra atakları da zaman zaman etkili oldu. Müsabakayı artıları ve eksileriyle değerlendirdiğimizde beraberlik gözüküyordu. Her iki takımın oyuncuları da büyük bir çaba gösterdi. Biz oyun tarzımıza biraz daha müdahale edeceğiz. Biraz daha kompak yapıya değer veren bir oyun anlayışına doğru çalışmalarımızla oyuncularımızı buna hazırlayacağız. Bazı çözülmeler görüyoruz ve bunun önüne geçmemiz gerekiyor" diye konuştu.

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