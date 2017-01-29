29 Ocak 2017 Pazar, 18:52:21 | Güncelleme: 19:18:09
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Trabzonspor, yeni stadı Medical Park Arena'da oynadığı ilk maçta Gaziantepspor'u 4-0 mağlup etti.
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Atiker Konyaspor'u 1-0 yenerek 50 yıldır mücadele ettiği Hüseyin Avni Aker Stadı'na galibiyetle veda eden bordo-mavililer, yeni stadına da bu sezonki en farklı galibiyetini alarak "merhaba" dedi.
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Trabzonspor'un Medical Park Arena'da oynadığı ilk maçta ilk golü atan isim Kolombiyalı futbolcu Fabian Castillo oldu.
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Trabzonspor'un yeni stadındaki ilk karşılaşmaya bordo-mavili taraftarlar büyük ilgi gösterdi.
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24 bin seyirci kapasiteli Hüseyin Avni Aker Stadı'nda bu sezon arkasında büyük taraftar desteği bulamayan bordo-mavililerin, yeni stadındaki ilk karşılaşmasında seyirci sayısı 22 bin 645 olarak açıklandı.
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Trabzonsporlu futbolcular, maç sonrasında orta sahada toplanarak kolbastı oynadı.
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Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan ve Türkiye'nin deniz yüzeyi doldurularak inşa edilen ilk stadı özelliğine sahip kompleks, Türk futbolunun en modern tesisi olarak dikkati çekiyor.
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Akyazı mevkisinde, denizin dolgu alanının tamamlanmasının ardından 24 Kasım 2013'te temeli atılan tesis, 92 bin metrekare yeşil alana sahip.
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Trabzonspor'un maçlarını oynayacağı spor kompleksinin içinde 2 bin 200 ağaç ile 2 bin 400 bitki grubu yer alıyor.
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UEFA kriterlerine göre saha aydınlatma kriteri 2 bin lüks iken, stadın aydınlatması ise 3 bin lüks seviyesinde gerçekleştirildi.
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Komplekste ayrıca, Kamp Eğitim Merkezi ve İl Gençlik Spor Merkezinin binaları ile 2 suni ve 5 doğal çim saha da bulunuyor.
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Yaklaşık 22 bin metrekare kapalı tribün alanı bulunan stadın çatısı, 245 dönümlük yeşil alanın havasını temizleme gücüne sahip.
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Bu oran, yaklaşık 2 bin 500 aracın oluşturduğu hava kirliliğini temizleme kapasitesine eş değer konumda bulunuyor. 6 bin 500 ton çelik kullanılan çatının çevre dostu olarak kendini temizleme ve hava kirliliğini giderme özelliği ise dikkati çekiyor.
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"Akıllı çatı" olarak bilinen smart roof sistemi kullanılan stat, bu özelliğiyle dünyada beşinci, Türkiye'de ise ilk olarak tarihe geçti.
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Kapasitesi 41 bin 461 olan statta, 2 bin 954 VIP, 196 protokol, 282 basın ve 80 engelli koltuğu yer alıyor.
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İlkleri barındıran statta 80 metrekare olan skorbord, 7,5 megapiksel aralığında olmasıyla da Türkiye'de yine tek olma özelliğini taşıyor.