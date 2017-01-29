FUTBOL HABERLERİ
29 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Trabzonspor yeni stadına kavuştu!

29 Ocak 2017 Pazar, 18:52:21

  • 1
    1 | 60

    Trabzonspor, yeni stadı Medical Park Arena'da oynadığı ilk maçta Gaziantepspor'u 4-0 mağlup etti.

  • 2
    2 | 60

    Ziraat Türkiye Kupası'nda Atiker Konyaspor'u 1-0 yenerek 50 yıldır mücadele ettiği Hüseyin Avni Aker Stadı'na galibiyetle veda eden bordo-mavililer, yeni stadına da bu sezonki en farklı galibiyetini alarak "merhaba" dedi.

  • 3
    3 | 60

    Trabzonspor'un Medical Park Arena'da oynadığı ilk maçta ilk golü atan isim Kolombiyalı futbolcu Fabian Castillo oldu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300