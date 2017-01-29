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Teknik Direktör Suat Kaya, polise ifade verdi

Menemen Belediyespor Teknik Direktörü Suat Kaya, Tokatspor maçı sonrası görevli polislere küfür ettiği iddiasıyla karakolda ifade verdi

29 Ocak 2017 Pazar, 19:31:47 Güncelleme: 19:33:16 İHA

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta Tokatspor, kendi sahasında Menemen Belediyespor'u 4-2 mağlup etti.

Karşılaşma sonrası soyunma odasına giden Menemen Belediyesporlu futbolcular ile Tokatsporlu taraftar arasında sözlü tartışma çıktı. Bu arada yaşanan gerginliğe müdahale eden polisle iddiaya göre teknik direktör Suat Kaya tartıştı. Maçta görevli polislere küfür ettiği ileri sürülen Kaya, yapılan şikayet sonrası polis merkezinde götürüldü.

Yaklaşık bir saat karakolda ifade veren Suat Kaya, kulüp yöneticileri ile stadyum önünde bekleyen otobüse bindi. Kaya basın mensuplarının sorularına "İyi akşamlar, hayır hayır" şeklinde cevap verdi.

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