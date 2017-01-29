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Demba Ba, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'a transfer olması beklenen Demba Ba, İstanbul'a geldi

29 Ocak 2017 Pazar, 19:49:30 Güncelleme: 20:17:16

Beşiktaşın transfer gündeminde olan Senegalli futbolcu Demba Ba, İstanbul'a geldi. ABD'den İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen Senegalli futbolcu, siyah-beyazlı kulübün yetkilileri tarafından karşılandı.

Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai Shenhua'da forma giyen ve yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 7 aydır sahalardan uzak olan Demba Ba, yarın sağlık kontrolünden geçirilecek. Beşiktaş, transferde Senegalli futbolcunun sağlık durumuna göre hareket edecek.

Demba Ba, 2014-2015 sezonunda siyah-beyazlı takımda forma giymişti.

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