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Güray Vural
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Güray Vural: "Hep güzel golleri Fenerbahçe'ye atıyorum"

Kayserispor'un Fenerbahçe'yi 4-1 yendiği maçta 2 gol atan Güray Vural karşılaşmayı değerlendirdi

29 Ocak 2017 Pazar, 21:54:31 Güncelleme: 21:55:29

Kayserisporlu Güray Vural, Fenerbahçe maçıyla ilgili şunları söyledi:

"Fenerbahçe'ye şansım yaver gidiyor, hep güzel golleri Fenerbahçe'ye atıyorum. Sergen hocanın gelişiyle daha iyi bir takım olduk. Bu maçı kazanırsak iyi bir yola gireceğimizi biliyorduk. Bugün Fenerbahçe gibi güçlü bir rakibi yendik, inşallah devamı gelir. Son golde hakemle konuştum 'Maçı bitireceğim' demişti, ben de Rotman'a 'Önüme bırak vuracağım' dedim. Hissettim herhalde, vurdum ve gol oldu. Sergen hoca bir efsane, ondan çok öğreneceğimiz şeyler var."

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