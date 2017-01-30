Podolski için gizli pazarlık!

30 Ocak 2017 Pazartesi, 00:34:20 | Güncelleme: 09:27:41
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HABERTÜRK SPOR | ERHAN TELLİ
Galatasaray'da Lukas Podolski belirsizliği her geçen gün içinden çıkılmaz bir hal alıyor.
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Önce Çin kulüplerinin radarına giren, ardından Japonya’nın Vissel Kobe takımı ile adı anılan Poldi için yöneticiler, “Mutsuz, gitmek istiyor” daha sonra da “Satmıyoruz” şeklinde birbirinden tamamen farklı açıklamalar yaptı.
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Bu ifadelere karşın “G.Saray’da mutluyum” diyerek yönetimi taca atan Podolski’nin 3 milyon Euro’luk maaşından kurtulmak ve bonservisi geliri elde etmek isteyen G.Saraylı idareciler, taraftar korkusu nedeniyle geri adım atmış gibi görünse de işin aslının öyle olmadığı öğrenildi.
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Sarı-Kırmızılı yetkililerin, Alman yıldızın transferi için Vissel Kobe yönetimi ile gizli gizli bonservis pazarlıklarına devam ettiği ortaya çıktı.
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Japonlar’a, “Siz önce Podolski ile anlaşın” diyerek Poldi ile görüşmelerine izin veren Sarı-Kırmızılılar, “7 milyon Euro’yu getirin, Podolski’yi götürün” mesajını verdi.
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Japonlar’dan art arda gelen 3 ve 3,5 milyon Euro’luk önerileri beğenmeyen ve teklifin arttırılmasını isteyen G.Saray’ın ayrıca Japonya’da transfer dönemi sona erene kadar (şubat ayı boyunca) Alman oyuncunun takımda kalmasını istedikleri de ortaya çıktı.
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İki kulüp arasındaki pazarlıkların önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenirken, taraftar tepkisini yumuşatmak için sabırlı davranmayı planlayan Sarı-Kırmızılı cephe, yıldız oyuncuyu tıpkı geçtiğimiz sezon Burak Yılmaz örneğinde olduğu gibi iyi bir bonservisle satmayı planlıyor.
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Ancak Türkiye’deki transfer döneminin yarın sona erecek olması sebebiyle, Podolski’nin satılması durumunda yerinin doldurulması da mümkün gözükmüyor.
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Öte yandan adı son günlerde Galatasaray’la anılan Brezilyalı futbolcu Pato, Çin’in Tianjin Quanjian takımıyla anlaşmaya vardı.