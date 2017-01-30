Podolski için gizli pazarlık!

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Bu ifadelere karşın “G.Saray’da mutluyum” diyerek yönetimi taca atan Podolski’nin 3 milyon Euro’luk maaşından kurtulmak ve bonservisi geliri elde etmek isteyen G.Saraylı idareciler, taraftar korkusu nedeniyle geri adım atmış gibi görünse de işin aslının öyle olmadığı öğrenildi.