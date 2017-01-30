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FUTBOL

Podolski için gizli pazarlık!

30 Ocak 2017 Pazartesi, 00:34:20

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    HABERTÜRK SPOR | ERHAN TELLİ

    Galatasaray'da Lukas Podolski belirsizliği her geçen gün içinden çıkılmaz bir hal alıyor. 

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    Önce Çin kulüplerinin radarına giren, ardından Japonya’nın Vissel Kobe takımı ile adı anılan Poldi için yöneticiler, “Mutsuz, gitmek istiyor” daha sonra da “Satmıyoruz” şeklinde birbirinden tamamen farklı açıklamalar yaptı.

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    Bu ifadelere karşın “G.Saray’da mutluyum” diyerek yönetimi taca atan Podolski’nin 3 milyon Euro’luk maaşından kurtulmak ve bonservisi geliri elde etmek isteyen G.Saraylı idareciler, taraftar korkusu nedeniyle geri adım atmış gibi görünse de işin aslının öyle olmadığı öğrenildi.

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