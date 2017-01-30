Fenerbahçe çöktü!

30 Ocak 2017 Pazartesi, 00:55:00 | Güncelleme: 10:02:32
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Kayserispor'a 4-1 yenilen Fenerbahçe’de kelimenin tam anlamıyla bir çöküş yaşanıyor...
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Öyle ki teknik direktör Dick Advocaat yönetimindeki Sarı-Lacivertliler, büyük tepki görüp hocalığı bile tartışılan Vitor Pereira dönemini bile arar oldu.
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İşte Fenerbahçe’deki çöküşün en belirgin örneği...
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Kayseri’ye 4-1 yenilen Sarı-Lacivertliler, Süper Lig’de 7 yıl 2 ay sonra en ağır yenilgisini aldı.
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En son 21 Kasım 2009’da Beşiktaş’a 3-0 kaybeden Kanarya, o tarihten bu yana hiç 3 farklı yenilgiye uğramadı.
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İşin ilginç yanı ise Fenerbahçe’nin darbeyi ligin üst sıralarındaki değil de alt sırasındaki takımlardan yemiş olması.
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Son sıradaki Gaziantep’i 2-1 yenen Fenerbahçe, 17. sıradaki Adanaspor ile evinde 2-2 berabere kalıp 2 puan, 16. sıradaki Kayseri ile evinde 3-3 berabere kalıp 2 puan ve deplasmanda 4-1 kaybedip 3 puan, ayrıca 15. sırada yer alan Aytemiz Alanya ile evinde 1-1 berabere kalıp 2 puan yitirdi.
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Böylece son dört sırada yer alan takımlara karşı toplam 9 puan verildi.
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Bu arada Kayseri de ligde attığı toplam 18 golün 7’sini Fenerbahçe’ye attı.
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Sarı-Lacivertliler’in kalesinde de büyük bir sıkıntı yaşanıyor.
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Takım gibi Volkan Demirel de inişli-çıkışlı bir grafik çizerken tecrübeli file bekçisi hedef adam haline gelmiş durumda.
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Çünkü Volkan, bu sezon Süper Lig’de oynadığı 19 maç sonunda kalesinde 71 isabetli şut gördü.
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Tecrübeli kaleci kalesine gelen 71 isabetli şutta 18 gol yedi.
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Volkan Demirel’in kalesine gelen şutların yüzde 25’i gol olurken (Her 4 şutun 1’i) sadece 16 önemli kurtarış yaptı.
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YÖNETİME BÜYÜK ÖFKE: İSTİFA EDİN
Farklı Kayserispor yenilgisi Fenerbahçe taraftarlarını isyan ettirdi...
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90 dakikanın bitimini bile beklemeyen Sarı-Lacivertliler sanal ortamdan başkan Aziz Yıldırım ve yönetimine büyük tepki gösterdi.
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Taraftarlar “Bir orta sahayı bile alamadınız. Takımın bu hallere gelmesinin nedeni sizsiniz. İstifa edin!” dedi.
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Bu arada maç öncesinde Kayseri’de yeni üyelerle bir araya gelen ve cezalı olduğu için de maçı otelde takip eden başkan Aziz Yıldırım ve bazı yöneticilerin de güzel başlayan günleri tatsız bitmiş oldu.
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PEREIRA'YI ARIYOR Yerden yere vurulan ve ‘kovularak’ gönderilen Vitor Pereira’nın çalıştırdığı F.Bahçe, geçen sezon 19 haftada 46 puan toplamıştı ve lider Beşiktaş’ın 1 puan gerisinde ikinci sırada yer almıştı.
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Advocaat yönetiminde 35 puan alabilen Sarı-Lacivertliler, geçen sezona göre 6 gol fazla atmasına rağmen zirve yarışının çok gerisinde kaldı ve 4 gol de fazla yedi.
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Pereira’lı dönemde 19 maçta 14 galibiyet alıp sadece 1 kez kaybeden Kanarya, bu sezon aynı süreçte 10 defa kazandı, 4 kez sahadan puansız ayrıldı.