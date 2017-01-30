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Fenerbahçe çöktü!

30 Ocak 2017 Pazartesi, 00:55:00

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    Kayserispor'a 4-1 yenilen Fenerbahçe’de kelimenin tam anlamıyla bir çöküş yaşanıyor... 

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    Öyle ki teknik direktör Dick Advocaat yönetimindeki Sarı-Lacivertliler, büyük tepki görüp hocalığı bile tartışılan Vitor Pereira dönemini bile arar oldu. 

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    İşte Fenerbahçe’deki çöküşün en belirgin örneği... 

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