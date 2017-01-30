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Bursaspor'dan Mutlu Topçu için resmi açıklama

Spor Toto Süper Lig takımlarından Bursaspor'da, teknik direktörlük görevi için Mutlu Topçu ile anlaşmaya varıldı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 12:21:04 Güncelleme: 12:23:39

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, futbol takımının başına Mutlu Topçu'nun getirildiği bildirildi.

Açıklamada, bir süredir Bursaspor menfaatleri gözetilerek yapılan görüşmeler ve değerlendirmeler neticesinde teknik direktörlük konusunda kararın verildiği belirtilerek, "İhtiyacımız olan aidiyet ve Bursaspor geleneklerine hakim bir ekip ile futbol takımımızın yönetimini Sayın Mutlu Topçu'ya emanet ediyoruz. Mutlu hocamızın yardımcısı olarak da ülkemizin ilk prolisans sahibi antrenörlerinden Gökhan Geylani görev yapacak. Ayrıca tüm camianın sevgisini kazanmış olan Ivan Ergic de yeni oluşumda yer alma teklifimizi kabul etmiştir.'' denildi.

Mutlu Topçu'nun saat 15.00'te Özlüce Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyeceği kaydedildi.

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