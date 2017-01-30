Vodafone Arena'da Aziz Yıldırım tezahüratı

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'ın Atiker Konyaspor'u ağırladığı maçta, siyah-beyazlı taraftarlar Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı ti'ye alan tezahüratlarda bulundular.

Vodafone Arena'daki maç Beşiktaş'ın 4-1 üstünlüğü ile devam ederken, Beşiktaşlı taraftarlar ilk önce Kayserispor teknik direktörü Sergen Yalçın lehine tezahüratlar yaptı, daha sonra ise birgün önce, 4-1 Fenerbahçe'nin mağlubiyetiyle sonuçlanan, Kayserispor maçına atıfta bulunarak; "Beşiktaş'ın çocuğu Aziz Yıldırım" ve "Aziz Yıldırım bizi bırakma" şeklinde tezahüratlarla ezeli rakiplerine gönderme bulundular.

Öte yandan mücadele Beşiktaş'ın 5-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.