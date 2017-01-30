Cenk Tosun boş geçmiyor!

Spor Toto Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede olan Cenk Tosun, Atiker Konyaspor'u da boş geçmedi. Ligin ilk yarısında rakip ağlara 10 gol atan yıldız futbolcu, ikinci yarıda forma giydiği 3 maçta da ağları havalandırdı. Süper Lig'in 2. yarısının ilk maçında Beşiktaş'ın Osmanlıspor deplasmanında 2-0 kazandığı maçta takımının 2. golüne imza atan Cenk Tosun, geçtiğimiz hafta oynanan Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde de gol perdesini açan isim olmuştu. Siyah-beyazlıların 4-1 kazandığı karşılaşmanın ilk golünü atan Cenk Tosun, Atiker Konyaspor mücadelesinde de hat-trick yaptı.

15 GOLE ULAŞTI

Atiker Konyaspor ile oynanan mücadelenin 50. dakikasında Babel'in pasında fileleri sarsan Cenk Tosun, bu golden 6 dakika sonra Quaresma'nın ortasını iyi değerlendirdi ve farkı 4'e çıkaran golü attı. Mücadelenin 83. dakikasında, kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Cenk, karşılaşmadaki 3. golüne imza attı.

Atiker Konyaspor önünde 3 kez fileleri sarsan yıldız oyuncu, Süper Lig'deki gol sayısını da 15'e çıkardı ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

İşte Cenk Tosun'un maç sonu açıklamaları:

"Gerçekten maça inanılmaz başladık. 20 dakika domine ettik. 2-0'dan sonra hafif düşüş başladı ama ikinci yarı yine hakimiyeti aldık. Hak ettiğimiz 3 puan oldu. Takım arkadaşlarımı kutlarım" dedi.

"Quaresma bence Avrupa'nın en iyi orta kesen oyuncularından bir tanesi. Çok sert ve falsolu kesiyor. Bugünde güzel ortalar yaptı. Quaresma bana 'Top bana geldiğinde direk içeri gir' diyor ve ortayı bana kesiyor. " dedi.

"3 gol attığım için topu aldım. Takım arkadaşlarıma imzayı attım. Evimin güzel bir köşesine koyacağım" dedi.

"Atabildiğim kadar gol atacağım. Takıma ne kadar faydalı olursam ne mutlu bana. 3.yıldızı takmak istiyoruz"