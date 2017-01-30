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FUTBOL

"Belki biraz ağır konuşacağım ama Beşiktaş..."

30 Ocak 2017 Pazartesi, 23:38:45

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    NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, %100 Futbol programında Beşiktaş-Atiker Konyaspor karşılaşmasını değerlendirdi.

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    Dilmen, ilk yarının ardından şunları söyledi:

    "İlk 10 dakika müthiş bir Beşiktaş seyrettim, ama genel anlamda ben beğendim Konya takımını.

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    Babel 5-6 gol yapar diye düşünüyordum 2. yarıda.Babel'in attığı golde herkes olması gereken yerde.

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