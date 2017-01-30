FUTBOL
"Belki biraz ağır konuşacağım ama Beşiktaş..."
30 Ocak 2017 Pazartesi, 23:38:45 | Güncelleme: 23:52:41
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NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, %100 Futbol programında Beşiktaş-Atiker Konyaspor karşılaşmasını değerlendirdi.
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Dilmen, ilk yarının ardından şunları söyledi:
"İlk 10 dakika müthiş bir Beşiktaş seyrettim, ama genel anlamda ben beğendim Konya takımını.
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Babel 5-6 gol yapar diye düşünüyordum 2. yarıda.Babel'in attığı golde herkes olması gereken yerde.
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2-0 tehlikeli skordur. Konyaspor eğer 3. golü yemezse oyuna ortak olabilir
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Cenk'in pozisyonu penaltı değil ama maçtan sonra tekrar değerlendirmek lazım. Tosic'in pozisyonunda el varsa penaltı."
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Dilmen maç sonunda işe şöyle konuştu:
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"Beşiktaş'ı ikinci yarıda çok beğendim. Büyük takımlar böyle oynamalı. Hücum 100 civarında pas yaptı biraz abarttım belki ama ciddi bir sayı bu.
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Hücum devamlılığı müthişti. Rakip bıraktı maçı. Türkiye'nin en zor gol yiyen takımlarından birine karşı 5 gol atan takımı alkışlamak lazım. Bize düşen tek şey Beşiktaş'ı alkışlamak.
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Kenar oyuncusu şahane muz orta yaptı, öbür kanat oyuncusu gol attı ve attırdı. Oğuzhan oyunun iki yanı nasıl oynanır onu bize gösterdi."
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Şenol Güneş tezahüratları geç kalınmış biraz bence öyle yani. Şenol Güneş beklenildiği övgüyü pek almıyor. Böyle bir takım yarattı.
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Belki biraz ağır konuşacağım ama Beşiktaş bugün adeta bir futbol resitali yaptı.
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İkinci yarı Beşiktaş bir iki pozisyon verdi ama çok iyi oynadılar. 'Ligin en iyi oynayan takımı benim' dedi Beşiktaş...
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Bana göre Medipol Başakşehir çok iyi işler yapıyor. Beşiktaşlı oyuncular 'puan olarak lider biz olmalıyız' diyor.
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Coşkulular ve iyi çalışan bir takım... Şenol Güneş doymuyor. Demba Ba transferi soru işareti yaratan bir transfer ama ücreti yok.
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Beşiktaş için kayıp olmaz kenarda durur en azından... Cenk 25 golü rahat bulur yani. Gol kralı olur gibi geliyor bana...
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İspanya serüveni sonrasında Beşiktaş'a gelince yapısı karakteri ve oyun yapısı Babel'e uygun.
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Zemini yakaladı ve istediklerini yaptı. Düşüşte olan bir oyuncu büyük takımda görev aldığı zaman aç gibi oynuyor.
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Saygısızlık kabul etmesinler ama Kasımpaşa ve Beşiktaş aynı değil. Böyle bir fırsatı iyi değerlendiriyor.
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Quaresma'nın 19 maçta sadece 1 penaltı golü var. Planlama ve transfer politikası çok önemli...
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Kim gördüyse tebrik etmek gerekiyor. Ben Fenerbahçe'de oynuyor olsam, beni 28-29 yaşında yollasalar geri geldiğimde dikkat ederim."