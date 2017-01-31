"Müsabakada hakemi zorlayacak pozisyon çoktu. Bunların büyük bir bölümünde doğru kararlar veren hakem Özgür Yankaya iki kritik kararıyla da spor medyasını ikiye böldü. Öncelikle ikinci gol öncesinde yani 28. dakikada Cenk Tosun orta sahaya yakın bir bölümde Bajic'in sağ ayak topuğuna net bir şekilde basıyor. Oradan dönen top Oğuzhan'la buluşup gol olunca Konyalılar haklı şekilde hakeme itiraz ettiler anma netice değişmedi. 45+1'de Skubic'in ceza alanına gönderdiği top Tosic'in sol dizinden sol eline geliyor görüntüsü verince Konyalılar penaltı bekledi. Bu pozisyon için 'penaltı' diyen de var, 'dizine değdi' diyenler de var. Defalarca izlenmesine rağmen işin içinden çıkılamıyor. Ama bence top Tosic'in eline değil, dizine değiyor. Haliyle hakemin verdiği 'devam' kararına katılıyorum. Penaltı diyenlere de çok da fazla bir sözüm olmaz. Buradan Özgür Yankaya'ya şunu söylemek isterim; oyunun içinde çok kalıyor. Haliyle futbolcuların hem dikkatini dağıtıyor hem de paslaşmalarını engelliyor. Daha geniş açıdan takip etmesinde fayda var."

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